롯데하이마트, 태양광 발전 상품 판매…설치부터 사후관리까지

광주 상무점서 개시…향후 50개점까지 확대

롯데하이마트는 광주광역시에 있는 롯데하이마트 상무점에서 태양광 발전 상품 판매를 시작한다고 28일 밝혔다.

롯데하이마트 상무점 태양광 코너. 롯데하이마트 제공

광주시는 '탄소중립 에너지 자립도시'를 비전으로 삼고, 단독주택들을 대상으로 자가소비형 태양광 설비 설치 지원 정책을 활발하게 전개하는 등 친환경 에너지에 대한 관심도가 높은 지역이다.

주요 상품은 '태양광 모듈', 태양광 발전 시스템을 통해 생산한 전력을 실제로 사용할 수 있게 변환해주는 '인버터' 등이다. 이 밖에 설치가 필요없는 '휴대용 태양광 모듈', '에너지 저장장치(파워뱅크), 정원 등 주택의 조명과 조경을 위한 '태양광 조명' 등도 판매한다. 이들 상품은 한화큐셀, 동양이엔피, 에코플로우 등 국내외 모듈이나 인버터, 파워뱅크 등 각 분야에서 점유율 1위를 차지하고 있는 신뢰도 있는 브랜드 제품들이다.

롯데하이마트는 친환경 에너지 솔루션 기업인 한화큐셀과 '친환경 에너지 보급 확대'를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 이번 MOU를 통해 고객들에게 친환경 에너지에 대한 인식이 높아질 수 있도록 힘쓰며, 태양광 발전 상품 확대를 통해 친환경 에너지 보급이 확산될 수 있도록 상호 협력할 것을 약속했다.

태양광 발전 상품의 설치를 원하는 고객은 롯데하이마트 매장을 방문해 실물을 직접 확인할 수 있으며, 롯데하이마트의 전문상담원들을 통해 상품부터 설치까지 맞춤형 상담을 받을 수 있다. 사후 관리도 편리하다. 미설치형 상품은 1~5년, 설치형 상품은 5~12년까지 무상 A/S를 보장받을 수 있다.

롯데하이마트는 향후 주택 비중 등 주거 환경 여건이 조성돼 있거나 태양광 에너지 수요가 높은 상권을 엄선해 연내 5개점, 향후 50개점까지 운영 점포를 확대할 계획이다.





박정환 롯데하이마트 생활주방가전부문장은 "친환경, 신재생 에너지에 대한 관심도가 높아지면서 국내외 태양광 발전 상품에 대한 수요도 증가하고 있다"며 "롯데하이마트를 통해 상품 선택부터, 설치, 사후 관리에 이르기까지 믿을 수 있는 상품을 쉽고 편리하게 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

