중국 청도 야오중국제학교, 한국 장학생 모집 마감… 글로벌 교육 관심 반영

AD

93년 역사를 가진 예중예화 교육네트워크(YCYW) 산하 청도 야오중국제학교(YCIS Qingdao)가 한국 학생 대상 학비 전액 장학 선발 시험 접수를 시작한 지 7일 만인 지난 9월 22일, 선착순 정원 20명이 조기 마감됐다고 26일 밝혔다. 이는 해외 유학을 통한 글로벌 인재 육성에 대한 높은 관심과 칭다오 야오중국제학교의 교육 시스템에 대한 기대가 반영된 결과로 분석된다. 학교 측은 현재 추가 응시자 모집 계획은 없다고 전했다.

야오중국제학교는 다양한 국적의 학생들이 함께 공부하는 다문화 교육 환경을 제공하고 있다. 학교 관계자는 "한국, 중국, 미국, 영국, 홍콩 등 여러 국가 출신 학생들이 교실에서부터 다양성을 자연스럽게 접하며 문화적 이해를 넓히는 기회를 갖는다"고 설명했다. 이러한 환경은 동서양 문화에 대한 균형 잡힌 시각을 형성하는 데 기여하는 것으로 알려졌다.

학교 교육과정은 21세기 핵심 역량인 창의성, 비판적 사고, 소통, 협업(4C)을 모든 교과목에 통합 적용하고 있다. 특히 STEAM(과학, 기술, 공학, 예술, 수학) 교육과 함께 음악, 미술, 체육 등 예체능 교육을 균형 있게 제공하여 학생들의 전인적 성장을 지원한다. 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용한 개별 맞춤형 학습 진단 및 처방 시스템을 통해 4차 산업혁명 시대에 필요한 인재 양성을 지향하는 점도 특징이다.

언어 교육에서는 한국어를 모국어로 유지하며 영어와 중국어를 동시에 학습하는 체계를 갖추고 있다. 이 과정에서 학생들은 세 가지 언어권의 문화와 사고방식을 습득하며, 글로벌 사회에서 소통할 수 있는 역량을 키운다는 교육 철학을 가지고 있다.

야오중국제학교는 체계적인 진로 교육과 대학 진학 지원 시스템을 운영한다. '대학 및 진로 상담실(CUGO)'을 통해 학생 개인의 적성과 흥미, 가치관을 분석하여 진로 설계를 돕는다. 초등 고학년부터 시작되는 진로 탐색 프로그램은 학생들이 자신의 꿈을 구체화하고 현실화하는 로드맵을 설계할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

졸업생들의 진학 성과 또한 학교의 교육 효과를 보여주는 지표다. 하버드, 옥스퍼드를 비롯한 해외 명문대학과 의학, 경영, 예술 등 각 분야 전문대학원 진학이 꾸준히 이어지고 있다. 학교 측은 졸업생들이 각자의 전공 분야에서 리더로 성장할 수 있도록 전인교육과 리더십 교육을 강화하고 있다고 밝혔다.

원어민 교사와 현지 교사가 협력하는 이중 교사 시스템은 학생들에게 다각적 사고 능력을 기르도록 돕는 역할을 한다. 서로 다른 문화적 배경과 교육 철학을 가진 교사들의 협력 수업을 통해 학생들은 하나의 주제를 여러 관점에서 바라보고 분석하는 능력을 습득하게 된다.

청도(칭다오)는 안전하고 국제적인 도시로, 학생들의 건강한 성장을 위한 환경을 제공한다. 학교는 24시간 생활교사가 상주하는 기숙사와 체계적인 생활 관리 시스템을 운영하며, 인천공항에서 1시간 거리의 접근성과 활성화된 한국인 커뮤니티 또한 유학생들의 적응을 돕는 요인으로 꼽힌다.





AD

한편, 중국 칭다오 야오중국제학교는 오는 10월 11일부터 12일까지 서울 코엑스에서 개최되는 '2025 하반기 해외 유학 박람회'에 참가한다. 박람회 기간 동안 대한유학협회관에서 학교 관계자와의 상담을 통해 혁신적인 교육 모델에 대한 상세한 정보를 얻을 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>