전남대병원, 개원 115주년 기념식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남대학교병원 개원 115주년 기념식이 26일 오전 10시 전남대의과대학 명학회관 대강당에서 개최됐다. 사진은 숨은 영웅 115인으로 선정된 직원들이 단상에 올라 감사패를 전달받은 모습. 전남대학교병원 제공

AD

전남대학교병원이 개원 115주년을 맞아 병원의 성장 뒤에서 묵묵히 헌신해온 직원들에게 감사를 전하고, 새로운 100년의 출발을 함께 다짐했다.

전남대병원은 26일 오전 전남대의과대학 명학회관 대강당에서 개원 115주년 기념식을 개최했다. 이날 행사에는 이근배 전남대병원 이사장·전남대학교 총장, 정 신 전남대병원장 등 병원 임직원 및 내빈 등 500여명이 참석했다.

개원기념식은 정 신 원장의 기념사와 이근배 이사장의 축사를 시작으로 강기정 광주시장, 광주·전남지역 국회의원 및 자치단체장 등 각계각층의 축하메시지 영상이 상영됐다. 이후엔 전남대병원의 오랜 숙원사업인 미래형 뉴 스마트병원 건립사업이 기획재정부 예비타당성조사를 통과한 것을 기념하는 특별 세리머니도 열렸다. 이번 세리머니는 새병원 건립의 지난 4년간의 여정을 담은 타임라인 영상과 함께 진행돼 병원 구성원들의 자부심을 고취시켰다.

이날 개원기념식은 '숨은 영웅 115명, 그 숭고한 헌신과 따뜻한 이야기'를 주제로 진행됐다. 특히 하이라이트는 숨은 영웅 115명을 조명하는 기념영상 상영과 시상 세리머니. 영상은 병원 곳곳에서 환자를 위해 헌신하는 직원들의 하루를 담아, 보이지 않는 곳에서 흘린 땀과 노력을 생생히 그려냈다. 진료실, 수술실, 응급실, 시설관리실 등 각자의 자리에서 묵묵히 병원을 지탱해온 이들의 이야기가 스크린에 펼쳐지자 행사장은 깊은 감동으로 물들었다. 영상 상영 후에는 115명의 숨은 영웅 가운데 6명의 대표가 단상에 올라 병원장과 분원장, 노동조합 지부장으로부터 감사장과 기념 배지를 수여받았다.

이날 기념식에는 병원 발전에 이바지한 의료진, 직원 및 유관기관들에 대한 포상도 진행됐다. 소방청에게 특별공로상을 수여했으며, 의료진(4명) 및 직원(9명), 우수부서(4개), 유관기관(2개)에게 감사패를 전달했다.

이근배 이사장은 축사를 통해 "전남대학교병원은 지난 115년 동안 우리 의료의 희망이자, 시·도민의 건강을 지키는 든든한 울타리였다. 이 길 위에는 언제나 환자 곁을 지켜온 의료진과 직원 여러분의 헌신이 있었다"며 "전남대병원이 추진하는 새병원 건립 역시 호남을 넘어 세계적인 경쟁력을 갖춘 병원으로 도약하는 데 큰 시너지를 발휘할 것이라 확신한다"고 말했다.





AD

정 신 원장은 "지난 115년간 전남대병원은 지역 의료의 최후 보루로서 국민 건강을 지키는 국가 중심 병원이라는 숭고한 사명을 쉼 없이 수행해 왔다"며 "병원의 발전 뒤에는 항상 묵묵히 헌신하는 직원들이 있었다. 직원 여러분이야 말로 전남대병원의 진정한 주인공이자 영웅이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>