여수MBC-순천시, 극비리 협약식…"여수시민 분노"

대책위 "여수MBC 순천 이전 추진 중단해야"

"여순광 동맹 분열은 노관규 순천시장 책임"

내년 선거 앞두고 지자체 간 분쟁 고조 우려

여수MBC와 순천시가 극비리에 협약식을 가진 것으로 전해지며 여수시민들의 분노가 폭발했다.

'여수MBC 순천이전 반대 범시민대책위원회'(이하 대책위)는 26일 순천시를 방문했다. 이날 오전 여수MBC와 순천시가 협약식을 맺는다는 소식을 전해 듣고, 노관규 순천시장을 만나 '강한 유감의 뜻'과 함께 "밀약이나 다름없는 여수MBC 순천 이전 추진을 당장 중단하라"는 항의서한을 전달하기 위해서다.

여수MBC 순천이전 반대 범시민대책위원회는 26일 순천시를 방문해 순천시 관계자에게 여수MBC 순천이전 반대 항의 서한을 전달했다. 여수시 제공

하지만, 순천시청 입구부터 공무원들에게 막혀 문전박대를 당했다. 폭력은 없었지만 쫓겨나다시피 했고, 항의했지만 소용없었다. 항의서한만 순천시 관계자에게 겨우 전달했다.

여수MBC와 순천시 간의 협약은 예정대로 진행됐다. 언론사 어느 한 곳에도 알리지 않고 극비리에 이뤄진 것으로 전해진다.

박종길 대책위원장은 "첩보작전을 방불케 한 밀약 수준의 여수MBC와 순천시 간 협약은 두 당사자의 사전교감의 방증이다"며 "하필 내년 지방선거를 앞둔 시기에, 도대체 얼마나 대단한 거래가 오갔기에 이렇게 서두르는지 그 내용을 반드시 밝혀내겠다"고 분개했다.

이어 "대책위는 여수시민의 자존심과 우리의 언론, 우리의 목소리를 지키기 위해 끝까지 투쟁한다는 입장에는 변함이 없다"며 "비상대책회의를 열어 향후 대책을 논의하겠지만, 전 시민이 참여하는 MBC 광고 불매운동 등 더 강력한 투쟁과 실력행사에 돌입하겠다"고 밝혔다.

한편, 대책위는 순천시에 전달한 항의서한을 통해 "사기업이라는 점만 강조해 스스로 공영방송이길 포기하고, 방송문화진흥회 설립 취지에도 위배되는 작태를 보인 여수MBC에 대해 맹렬히 비판한다"며 "노관규 순천시장은 이웃 지자체에 대한 배려나 여수시민의 상실감을 전혀 고려하지 않은 비도덕적인 행태를 보였다"고 비난했다.

이어 그간 '여순광 동맹'을 강조해 왔고, 장기적으로는 여순광 광역자치단체 구성까지 주장한 노 시장의 겉 다르고 속 다른 이중성을 지적, "이번 사태로 인해 양 지자체 간 분쟁이 일어나고, 나아가 여순광 공동체 동맹의 분열로 이어진다면 그 책임은 전적으로 노관규 시장에게 있다"고 지적했다.





대책위는 또 "자존심이 짓밟힌 여수시민들의 분기탱천한 분노가 여수MBC를 넘어 이제는 노관규 시장에게까지 향하고 있다"고 경고하기도 했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

