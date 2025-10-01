[100세시대 재테크]50대 부부의 조기퇴직 대응방안은

부동산·연금 의존 넘어 일자리 찾아야

체면 연연 않고 새로운 도전 필요

"50대 중반 주부입니다. 배우자가 희망퇴직을 권유받고 있습니다. 예상보다 퇴직이 빨라졌는데, 준비된 노후자금도 충분치 않습니다. 저도 취업을 해야하나 싶은데, 오랜 경력 단절로 막막하기만 합니다." 최근 한 노후설계 강연에서 질문자가 한 말이다.

100세 시대에 들어섰지만, 직장인들의 퇴직 연령은 이를 따라가지 못한다. 잡코리아가 지난해 말 발표한 조사에 따르면 40세 이상 직장인이 체감하는 평균 퇴직연령은 51.8세였다. 비교적 정년이 보장된 공무원이나 교직원도 60대 초반에는 직장을 떠난다. 많은 사람들은 평균수명(84세)에서 현재 나이를 뺀 기간을 기준으로 노후를 설계한다.

하지만 이는 지나치게 낙관적이다. 전문가들은 '20% 생존확률 연령'을 기준으로 삼으라고 조언한다. 통계청 자료 및 전문가 분석을 종합하면, 1980년생 남성은 100세, 여성은 102세까지 생존할 확률이 20%다. 또 다른 지표인 최빈사망연령, 즉 가장 많은 사람이 사망하는 연령은 92세로 나타났다. 결국 은퇴 이후 30~50년을 어떻게 살아갈지 고민해야 한다는 것이다.

지난해 가계금융복지조사에 따르면 50대 가구의 평균 순자산은 5억1100만원이다. 언뜻 보면 적지 않아 보이지만, 이 가운데 84%가 부동산이고 대부분은 거주 주택이다. 실제로 활용할 수 있는 금융자산은 8400만원이다. 이 돈으로 30~40년을 버티기는 어렵다. 조급한 마음에 주식·코인 등 단기 재테크에 뛰어들었다가 원금까지 잃는 사례도 빈번하다. 남는 건 결국 집 한 채뿐인데, 일본처럼 장기적인 부동산 가격 하락이 닥치면 주거 빈곤으로 전락할 수도 있다.

연금 사정도 선진국 대비 여유롭지 않다. 국민연금 월평균 수령액은 60만원 수준이다. 퇴직연금과 연금저축의 평균 적립금은 각각 5360만원, 2340만원에 그친다. 공무원·군인처럼 특별히 준비된 계층을 제외하면 대부분은 은퇴 후 생활비 부족에 직면한다. 자녀의 지원에 의존하던 과거와 달리 세대 간 부양 구조도 무너지고 있다. 결국 퇴직 후에도 뭔가 일을 해서 모자라는 생활비에 보탤 수 밖에 없다.

일본의 경험을 살펴보자. 베스트셀러 '퇴직 후의 진실'에 따르면 일본 60~80대의 월수입은 대부분 250만원 이하다. 그런데 생활비는 300만원 안팎이다. 부족분을 메우기 위해 은퇴자들은 월 50만~100만 원을 벌며, 70세 남성 취업률이 46%에 이른다. 아파트 관리직은 경쟁률이 50대 1에 달하고, 요양시설에서는 건강한 시니어를 환영한다는 '노노(老老) 케어' 모집 광고가 흔하다. 사회적 수요가 커진 돌봄 분야가 새로운 일자리로 자리 잡은 것이다. 생협 지역위원, 컴퓨터 강사, 회사 고문, 가사 대행 서비스, 도서관 사서 보조 등의 일자리도 있다.

반면 한국은 일하고 싶어도 일자리가 없다고 하소연하는 경우가 많다. 옥스퍼드대 마틴스쿨 보고서는 2033년까지 현존 직업의 절반 가까이가 사라질 수 있다고 전망한다. 은퇴 후에도 일하려면 젊은 세대가 기피하거나, 기술·체력 등 특정 조건이 필요한 영역에서 자리를 찾아야 한다.

주변 실제 사례를 보면 체면을 내려놓고 제2의 일을 찾는 경우가 늘고 있다. 고위 공무원 출신이 주간 노인보호센터에서 노노케어 일을 하거나, 대기업 임원이 택배 분류 아르바이트에 나서는 경우다. 가족 간병을 계기로 요양보호사 자격증을 취득해 70대에도 방문 돌봄을 이어가는 여성도 있다. 그는 "보람도 있고 소득도 된다"며 주변에 자격증 취득을 권한다. 외국계 기업 지사장은 퇴직 후 개인택시를 몰며 새로운 삶을 꾸려가고 있다. 이제 우리 사회도 퇴직 후에 뭔가 일을 하는 게 당연한 사회가 되어 가고 있는 것이다.





강창희 행복100세자산관리연구회 대표





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

