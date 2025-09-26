경기북부소방, 화재조사 지식·경험 나누는 정보교류회 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도북부소방재난본부, 화재조사 정보 교류회 개최

11개 소방서 38명 참가…화재조사 사례 공유·전문교육 진행

경기도북부소방재난본부는 25일부터 26일까지 연천군 백학자유로리조트에서 2025년 경기북부 화재조사 정보교류회를 개최했다.

강대훈 경기도북부소방재난본부장이 25일부터 26일까지 연천군 백학자유로리조트에서 2025년 경기북부 화재조사 정보교류회를 개최하고 있다. 경기도북부소방재난본부 제공

교류회에는 본부와 11개 소방서 화재조사팀장 및 화재조사관 등 총 38명이 참석해 ▲전자제품 화재사례 전문교육 ▲ 화재조사 사례 발표 및 토론 ▲본부장과의 소통 간담회 ▲화재조사 업무 개선 토의 등 다양한 프로그램을 함께했다. 또한 숭의전지 탐방 등 힐링 프로그램을 통해 조사관들의 재충전과 교류의 시간을 마련했다.

첫날 진행된 전문교육에서는 박영국 ㈜한강법과학연구소 소장이 강사로 나서 에어컨 등 전자제품 화재사례와 감식 기법을 주제로 강의를 했다. 이어 소방서별 대형화재와 인명피해 화재 등 실제 조사사례를 공유하며 화재조사관들의 실무 역량을 키웠다.





강대훈 경기도북부소방재난본부장은 "화재조사관들의 전문성은 안전한 사회를 지키는 중요한 힘"이라며 "이번 교류회가 서로의 경험을 나누고 함께 배우는 소중한 시간이 되었기를 바란다. 앞으로도 현장 조사관들이 자부심과 보람을 느낄 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

