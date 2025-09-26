대진대, 졸업생 특화 프로그램 '동문선배' 멘토링 'JOB터뷰' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대진대학교(총장 장석환) 대학일자리플러스센터는 지난 25일 청년취업사관학교 성동캠퍼스에서 졸업생 특화 프로그램인 '동문선배 멘토링 JOB터뷰' 프로그램을 성공적으로 개최했다고 26일 밝혔다.

대진대학교 대학일자리플러스센터는 지난 25일 청년취업사관학교 성동캠퍼스에서 졸업생 특화 프로그램인 '동문선배 멘토링 JOB터뷰' 프로그램을 진행하고 있다. 대진대학교 제공

AD

현직 동문선배 멘토 3명과 14명의 멘티가 참여한 이번 행사는 졸업생(재학생)들의 실질적인 취업역량강화에 초점을 맞추며 큰 호응을 얻었다.

이날 그룹 멘토링에는 한국과학기술연구원(KIST) 연구원, 제일약품(주) 제약영업, 그리고 사단법인 서울경제진흥원의 일반행정(교육기획) 선배 멘토가 후배들을 이끌었다.

오후 7시부터 9시까지 진행된 멘토링은 취업시장 전반의 동향 분석을 시작으로 각 직무에 대한 생생한 설명과 질의응답으로 이어졌다. 특히, 졸업생(재학생) 멘티들은 취업노하우, 자기소개서 및 면접대비 컨설팅 등 취업에 직접적으로 필요한 정보를 집중적으로 얻을 수 있었다. 참여 멘토들은 후배들의 구체적인 고민에 대해 진심 어린 조언을 아끼지 않았으며, 후배 멘티들은 평소 궁금했던 직무의 실상과 채용 과정을 상세히 파악하며 취업에 대한 자신감을 높였다.

대진대학교 대학일자리플러스센터 관계자는 "졸업생들이 자신의 커리어 경로를 구체적으로 설정하고, 현직자의 조언을 통해 성공적인 취업을 준비할 수 있도록 특화 프로그램을 지속적으로 지원할 것"이라며, "이번 행사가 동문 간의 네트워킹을 강화하고, 후배들이 사회에 진출하는 든든한 발판이 되었기를 바란다"고 전했다.





AD

멘토와 멘티 모두 만족도 높은 시간을 보냈으며, 앞으로도 지속적인 교류를 통해 후배들의 성장을 돕기로 향후 만남을 기약하며 행사를 마무리했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>