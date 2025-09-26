세종자치경찰위원회 제2기 정책지원단 구성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정책 수립·평가, 치안 서비스 발굴 등

세종자치경찰위원회가 25일 제2기 정책지원단 위촉식 및 정기회의를 개최했다고 26일 밝혔다.

지원단은 생활안전, 여성·청소년, 교통, 법률 등 다양한 분야의 전문가 총 15명으로 구성됐다. 이들의 임기는 1년(연임 가능)이다. 정책지원단은 자치경찰 정책 수립과 평가, 지역 특성에 맞는 치안 서비스 발굴을 위해 연구와 자문 역할을 맡는다.

이날 정기회의는 자치경찰위원회 주요정책 ▲시니어폴리스 (POLICE) ▲전기자전거 순찰팀 ▲세종태권순찰대 등 운영 현황을 공유한 뒤 세종자치경찰의 방향성에 대한 토의를 진행했다.





남택화 위원장은 "시민 안전을 최우선으로 하는 정책 추진에 전문가들의 깊이 있는 자문이 중요하다"며 "제2기 지원단과 함께 현장 중심의 자치경찰 활동을 강화하겠다"고 말했다.





