포천시, 공동주택 지원 심의위원회 개최·위촉장 수여

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 25일 시청 시정 회의실에서 포천시 공동주택 지원 심의위원회'를 개최하고 위촉장을 전달했다.

포천시가 지난 25일 시청 시정 회의실에서 포천시 공동주택 지원 심의위원회'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공

시는 이날 건축, 토목, 조경 및 공동주택 분야 등 각계각층 전문가와 시의원 등 15명을 '포천시 공동주택 지원 심의위원회'로 구성하고 김종훈 포천시 부시장이 백영현 포천시장을 대신하여 위촉장을 전수했다.

위촉장 전수 후 개최된 심의위원회에서는 2025년 하반기 수요조사를 거쳐 신청된 송천마을 뜨란채 2단지 주차장 증설 공사건과 포천 코아루 더 스카이 LED 간판 설치 공사 건 등 2개 단지에 1억3500만원을 지원하기로 의결했다.

송천마을 뜨란채 2단지 주차장 증설 공사의 경우 포천시 노후 아파트 단지의 고질적 주차난 해소를 위해 백영현 포천시장이 현장에서 주민과의 간담회 의견을 수렴하여 「공동주택관리 조례」 지원 기준을 완화해 지원하게 된 적극행정 사례다.





시 관계자는 앞으로도 "시민 생활밀착형 지원사업을 통해 시민들의 행복지수를 높이고 더 나은 공동주택 주거환경을 조성하는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

