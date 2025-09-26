SSG닷컴 신임 대표에 최택원 이마트 영업본부장…"SCM 전문가"

2026년도 신세계그룹 정기 임원인사

신세계그룹 계열 온라인 쇼핑몰 SSG닷컴 새 대표에 최택원 이마트 영업본부장이 26일 선임됐다.

최택원 SSG닷컴 대표. 신세계그룹 제공

AD

1967년생인 최 신임 대표는 휘문고와 한양대 중어중문학교를 졸업하고 1996년 신세계에 입사했다.

이후 신세계이마트부문 주재사무소천진 부장, 이마트 점포운영담당 점포운영팀장, 이마트 경영지원본부 물류담당 상무보, 이마트 개발본부 SCM(영업망관리)3.0추진담당 상무, SSG닷컴 영업본부장, 이마트 판매본부장, 이마트 기획개발본부장, 이마트영업총괄본부장 전무, 트레이더스 본부장, 이마트 영업본부장 등을 역임했다.





AD

신세계 측은 "SCM 전문가이자 온·오프라인 영역에서 다양한 경력을 쌓은 최 신임 대표가 이마트와 SSG닷컴 간 긴밀한 협업 체계를 구축하고, 신선식품과 배송 등에서 SSG닷컴만의 차별화된 경쟁력을 극대화할 것으로 기대한다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>