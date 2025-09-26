에듀윌 원격평생교육원, 추석맞이 특별 할인 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양형남 회장 "앞으로도 학습자 친화 환경 조성 노력"

에듀윌(대표 양형남)의 원격평생교육원이 추석을 맞아 학습자들의 부담을 덜어주기 위해 특별 할인 이벤트를 마련했다고 밝혔다.

이번 이벤트는 10월 21일까지 진행되며, 사회복지사 패키지를 최대 20% 할인된 가격으로 제공한다. 선착순으로 모집하며, 정원이 차면 조기 마감될 수 있다.

특히 '사회복지사 2급 이론 16과목 E-편한 패키지' 수강생에게는 사회복지현장실습과목 무료, 전국 실습지 매칭 서비스, 16과목 강의교안 무료 제공, 시니어 대상 치매 및 치매예방 특강, 과목 미이수 시 무료 재수강, 추가 과정 무료 수강 등 다양한 학습 지원 혜택을 제공한다.

에듀윌 원격평생교육원은 학습 관리 체계인 '이지 패스(Easy Pass) 시스템'을 운영 중이다. 이를 통해 학습 설계부터 이론, 실습까지 전 과정을 지원하며, 맞춤 학습 설계, 학사 일정 관리, 모바일 수강, 실습 관리 서비스 등을 제공하고 있다.

에듀윌 양형남 회장은 "추석 연휴 기간 학습자들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 학습자 친화적인 환경 조성을 위해 노력할 것"이라고 말했다.





한편, 에듀윌 원격평생교육원은 2008년부터 17년 연속 교육부 평가인정 학점은행제 운영 기관으로 선정됐다. 매년 7천~9천 명의 학습자가 참여하고 있으며, 2024년에는 8천여 명이 수강했다. 현재 2025년 평생교육이용권(바우처) 사용 기관으로 지정돼 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

