신세계라이브쇼핑, 새 대표에 문성욱…'시그나이트'와 겸직

시그나이트·신세계라이브쇼핑 대표 겸직

정유경 신세계 회장의 남편인 문성욱 시그나이트 대표이사가 26일 사장으로 승진하고 신세계라이브쇼핑과 시그나이트 대표이사를 겸직하게 됐다.

1972년생인 문 대표는 1996년 미국 시카고대 경제학과를 졸업하고 2004년 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 경영대학원을 나왔다.

그는 소프트뱅크를 거쳐 2001년 정유경 신세계 회장과 결혼한 뒤, 2005년 신세계I&C 전략사업담당 상무로 입사했다.

문 대표는 2008년 부사장으로 승진해 이마트 중국본부 전략경영총괄 부사장, 해외사업총괄 부사장 등을 거쳤다. 2013년에는 이마트의 신규사업을 총괄했다.





2017년에는 신세계톰보이 대표이사, 2019년에는 신세계인터내셔날 사업기획본부장 부사장을 맡았다. 2020년부터는 신세계그룹 투자회사 시그나이트파트너스 대표이사를 겸해왔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

