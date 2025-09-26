하남시, 10월 3~9일 추석 연휴 공영주차장 7곳 '무료' 개방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 하남시(시장 이현재)는 2025년 추석 명절을 맞아 귀성객과 시민들의 주차 편의를 제공하고 지역경제를 활성화하기 위해 오는 3일부터 9일까지 유료 공영주차장 7곳을 무료로 개방한다고 26일 밝혔다.

이번 공영주차장 무료개방은 지역주민들과 귀성객들의 자유로운 주차장 이용을 통해 주차 편의 향상 및 지역경제 활성화를 유도할 방침이다.

무료 개방되는 주차장은 △미사중앙제1공영주차장(망월동 1086) △미사중앙제2공영주차장(망월동 1090) △감일제1공영주차장(감이동 443-3) △감일제2공영주차장(감일동 531-1) △감일제3공영주차장(감이동 527-4) △덕풍소공원 공영주차장(덕풍동 285-58) △현충탑진입로 노상주차장(창우동 272-16) 등 총 7개소다.





이현재 하남시장은 "추석 연휴 동안 시민들과 귀성객들의 주차 걱정을 덜어드리기 위해 일부 공영주차장을 무료로 개방하게 됐다"며 "이번 조치가 지역 상권 활성화와 명절 분위기를 더욱 풍성하게 만드는 데 기여하길 기대한다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

