정청래, '검찰청 폐지' 표결 앞두고 "약속 지킬 수 있어 기뻐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

鄭 "검찰 무소불위 권력 이제 못 휘둘러"

정청래 더불어민주당 대표가 26일 검찰청 해체를 담은 정부조직법 개정안에 대한 국회 표결을 앞두고 "추석 귀향길 라디오 뉴스에 '검찰청은 폐지됐다', '검찰청은 역사 속으로 사라지게 됐다'는 소식을 전해드리겠다고 약속을 드렸는데 약속을 지킬 수 있어서 기쁘다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회 확대간부회의에서 "오늘 드디어 이재명 정부의 밑그림이 돼 줄 정부조직법이 통과되고 미완의 과제로 남아 있던 검찰개혁도 힘차게 닻을 올린다"며 "검찰의 무소불위 권력은 이제 휘두를 수 없게 된다"고 말했다.

그는 "이재명 대통령의 강력한 검찰개혁에 대한 의지와 결단 덕분"이라며 "무엇보다도 검찰개혁을 염원하고 성원해주신 국민 여러분의 열망이 이루어낸 성과"라고 강조했다.

민주당은 이날 오후 본회의에서 정부조직법 개정안에 대한 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 표결로 종료하고 법안 처리를 할 방침이다. 따라서 정부조직법 개정안은 24일

개정안은 검찰청을 폐지하고 중대범죄수사청과 공소청을 신설해 검찰의 수사·기소 기능을 분리하는 내용을 담고 있다.

정 대표는 "민주당은 사법개혁, 언론개혁에도 박차를 가하겠다. 개혁은 자전거 페달과 같다. 페달을 밟지 않으면 자전거가 쓰러진다"며 "민주당은 밀려오는 개혁의 페달을 계속 힘차게 밟겠다"고 약속했다.





AD

유엔총회에 참석하고, 유엔 안전보장이사회 공개 토의를 주재한 이재명 대통령에 대해서는 "내란 사태를 극복하고 신속하게 정상 국가로 복귀했음을 전 세계에 각인시키는 것에서 한발 더 나아가, 각국 정상들 가운데에서 중심을 잡는 모습을 보니 대한민국의 국제적 위상이 얼마나 높아졌는지 더욱 실감했고 감개무량했다"고 소감을 밝혔다.

연합뉴스

AD





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>