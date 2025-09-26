진안군, 로컬푸드 직매장서 '추석맞이 특별 할인행사'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 29일~내달 5일까지

정육 제외 전 품목 20% 할인

전북 진안군이 오는 29일부터 내달 5일까지 진안 로컬푸드 진안점에서 추석맞이 특별 할인행사를 진행한다.

로컬푸드 진안점 전경. 진안군 제공

26일 군에 따르면 이번 할인행사는 민족 최대 명절인 추석을 맞아 군민과 소비자들에게 합리적인 가격과 풍성한 혜택을 제공하기 위해 마련됐으며 행사 기간 정육을 제외한 전 품목(농산물, 수산물, 가공식품 등)을 대상으로 20% 특별할인이 적용된다.

진안 로컬푸드 진안점은 지난해 9월 개장한 이후 진안산 농 특산품 등을 중간 유통 과정 없이 납품하며 생산자에게 안정적인 소득을 소비자에게는 신선하고 안전한 먹거리를 제공하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.





김남수 농축산유통과장은 "이번 추석맞이 할인행사는 지역 농가의 판로 확대와 더불어 군민들의 실질적인 생활비 절감에 기여할 것이다"며 "많은 군민이 진안 로컬푸드를 찾아 건강하고 알뜰한 추석 명절을 준비하시길 바란다"고 전했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

