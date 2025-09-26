코스피, 외인·기관 순매도에 2% ↓…3400선 붕괴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 2% 넘게 하락하면서 3400선을 내줬다.

코스피가 2% 가까이 하락하고 원/환율이 10원 넘게 오른 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 0.89% 내린 3,440.39에 코스닥지수는 0.56% 하락한 847.67에 원/달러 환율은 8.4원 오른 1,409.0원에 출발했다. 2025.9.26 조용준 기자

코스피는 26일 오전 11시 기준 전거래일 대비 72.25포인트(2.08%) 하락한 3398.86을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 3591억원과 3402억원을 순매도했다. 반면 개인은 6919억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락하고 있는 가운데 전기·전자는 3.34% 하락하고 있다. 의료·정밀, 금속, 건설 등은 2% 이상 밀리고 있다. 또한 화학, 운송·창고, 기계·장비 등도 1% 이상 밀리고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 2650원(3.08%) 밀린 8만3450원에 거래됐다. SK하이닉스는 4.91% 하락하고 있으며 LG에너지솔루션, HD현대중공업, 한화오션은 2% 이상 빠졌다. 반면 NAVER는 1.18% 오르고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 13.63포인트(1.60%) 밀린 838.85를 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 522억원과 115억원을 순매도했다. 반면 개인은 668억원을 순매수했다.

업종별로는 비금속, 전기·전자, 의료·정밀, 금속 등이 2% 이상 하락하고 있다. 또한 기계·장비, 화학, 제약 등은 1% 이상 밀리고 있다. 반면 출판·매체, 섬유·의류가 1% 이상 오르고 있다.





시가총액 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 6000원(1.32%) 밀린 44만9000원에 거래됐다. 에코프로비엠, 에코프로, 삼천장제약, 리가켐바이오는 3% 이상 하락하고 있다. 또한 코오롱티슈진과 클래시스는 2%이상 밀리고 있다. 반면 파마리서치는 5.12% 오르고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

