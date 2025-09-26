대진대 건축공학과 윤희철 교수, 정부서울청사갤러리 초대전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대진대학교(총장 장석환) 건축공학과 윤희철 교수가 지난해 말 행정안전부에서 주관한 '2025년 정부서울청사 갤러리 전시 작품 공모'에 선정돼 26일부터 10월 31일까지 정부서울청사 1층 갤러리에서 초대전을 연다. 이번 공모에서는 총 12명의 작가가 선정되었다.

윤희철의 한국건축풍경. 초대전 팜플릿. 대진대학교 제공

이번 전시에서 윤희철 교수는 '한국의 건축풍경'이라는 주제로 경복궁, 창덕궁 등 한국의 자연과 어우러진 아름다운 전통 건축의 모습을 담은 작품 14점을 선보인다. 윤희철 교수는 "한국 건축의 미학적 가치와 전통이 지닌 조형적 아름다움을 대중에게 알리고자 이번 전시를 준비했다"고 밝혔다.

또한 이번 전시를 통해 윤희철 교수는 "한국의 전통 건축은 단순한 건축물이 아니라 자연과 조화를 이루는 생활문화의 산물"이라며 "이번 전시를 통해 많은 분들이 한국 건축의 아름다움과 가치를 새롭게 느끼는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.





관람객들은 정부서울청사갤러리에서 작품을 직접 감상할 수 있으며, QR코드를 통해 각 작품의 세부 이미지를 온라인으로 확인할 수 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

