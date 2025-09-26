신한은행, 야구 국가대표팀 응원가 '너를 위해 부른다' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민참여형 프로젝트…26일 오후 6시 공개

신한은행은 KBO와 함께 제작한 대한민국 야구 국가대표팀 응원가 '너를 위해 부른다' 음원과 뮤직비디오를 26일 오후 6시 멜론·유튜브 뮤직 등 음원 플랫폼에서 공개한다.

이번 응원가 프로젝트는 신한은행과 KBO가 공동 진행했으며, 야구팬들도 직접 참여했다. 가수 이창섭과 밴드 터치드가 제작을 맡았다. 지난달부터 매주 공개된 유튜브 오리지널 시리즈를 통해 제작 과정도 선보여 왔다.

특히 2만건이 넘는 팬들의 메시지를 모인 '한 줄 작사 이벤트'와 700여명 팬이 참여한 합창 무대가 더해지며 야구팬 모두가 함께 응원가를 완성했다.

이날 음원 공개와 함께 유튜브 오리지널 콘텐츠 '너를 위해 부른다' 최종 에피소드도 공개된다. 최종화에서는 팬들과 함께 응원가를 합창하는 무대도 첫 공개된다.





신한은행 관계자는 "대한민국 야구팬들이 직접 참여해 만들어낸 국민 응원가라는 점에서 의미가 크다"며 "대한민국 야구 국가대표팀은 물론 모든 국민이 도전을 이어가는 순간마다 용기와 힘이 되기를 기대한다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

