"기업 AI 전환 지원" …EY한영, 'AI 허브' 운영

각 부문별 조직 통합해 운영

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영이 기업 인공지능(AI) 전환을 지원하기 위한 통합 AI전문 조직을 운영한다.

EY한영은 그동안 여러 부문에서 독자적으로 운영되던 AI 조직을 전사적 차원의 통합 전문조직인 'EY AI 허브'로 구성했다고 26일 밝혔다.

EY AI 러브는 EY컨설팅의 AI담당 조직을 주축으로 감사부문, 세무부문, EY-파르테논(전략·재무자문부문), 금융사업을 망라하는 전사 차원의 매트릭스 구조로 확대해 운영된다. 이를 통해 각 사업부문이 기존에 개별적으로 추진하던 AI 서비스와 기술 역량을 EY AI 허브 중심으로 집결해 시너지를 극대화한다는 방침이다.

EY AI허브가 AI 기술 연구와 통합전략 수립 및 공동 인프라 운영을 총괄하며, 각 사업 부문은 이를 바탕으로 산업별 특화된 AI 솔루션을 기획하는 식이다. 총괄은 이동현 EY 아시아 이스트 테크놀로지·미디어·통신 산업 리더가 맡는다.





박용근 EY한영 대표는 "각 사업부문의 전문성과 기술력을 유기적으로 연결해 고객에게 더욱 정교하고 실질적인 AI 솔루션을 제공하고, 동시에 내부적으로도 전사적인 AI 내재화를 통해 업무 혁신과 전문성 고도화를 이루겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

