번개장터, '2025 번개 플리마켓 페스티벌' 성공적 마무리

약 7만명 인파 몰려

번개장터는 지난 20~21일 양일간 서울문화재단과 함께 개최한 '2025 번개 플리마켓 페스티벌'이 성황리에 막을 내렸다고 26일 밝혔다.

서울 노들섬에서 열린 이번 행사는 약 7만명 이상의 누적 방문객을 기록했다. 전년 대비 5배 이상 늘어난 수치다.

이번 행사에는 모델, 패션 크리에이터를 비롯한 총 120여팀의 469명의 셀러가 참여해 각자의 취향이 담긴 물품을 선보였다. 번개장터의 번개페이를 이용한 안전결제 거래액은 약 3억 3000만원, 총 중고거래 건수는 전년 대비 3배 증가한 약 2만 9000건으로 집계됐다.

2025 번개 플리마켓 페스티벌 안내 이미지. 번개장터

번개장터는 이번 행사 전 과정에서 '지속 가능한 소비'의 가치를 확산하는 데 집중했다. 친환경 부스 제작 업체 '한칸'과의 파트너십을 통해 재사용이 가능한 부스를 마련했다. 일회용 쇼핑백 등을 제공하지 않고, 사전에 장바구니를 지참하도록 안내하거나 리유저블 쇼핑백을 제공하는 등 친환경 운영을 실천했다.

번개장터 관계자는 "이번 페스티벌을 통해 약 2448t의 탄소 배출이 줄어든 것으로 추산되며, 이는 자동차로 지구를 265바퀴 주행했을 때의 배출량과 맞먹는 수치"라고 주장하며 "환경보호에도 기여한 의미 있는 성과"라고 설명했다.

번개장터는 이번 행사에서 방문객들이 번개장터의 대표 서비스를 현장에서 체험하도록 했다. 특히 전문 검수사가 상주하는 '번개케어 부스'는 구매품의 정·가품 진위를 현장에서 즉시 확인해주기도 했다. 럭셔리 세컨핸드 매장 'BGZT Collection' 부스를 통해 차별화된 고급 리커머스 경험도 선사했다.





번개장터 관계자는 "앞으로도 이용자에게 새로운 리커머스 경험을 제공하고, 지속가능한 소비문화 확산을 위한 다양한 혁신을 이어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

