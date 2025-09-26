JB금융, '2025 한국IR대상' IR우수기업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

JB금융지주가 한국IR(기업설명회)대상에서 유가증권시장 기업 부문 우수기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

JB금융은 이날 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '2025 한국IR대상 시상식'에서 이같이 수상했다. '한국IR대상'은 한국IR협의회가 기관투자자의 추천과 평가를 거쳐 매년 효과적인 IR 활동을 통해 자본시장의 건전한 발전에 기여한 기업을 선정해 시상하는 시상식이다.

JB금융은 매 분기 실적발표를 김기홍 회장이 직접 주관하고, 매년 주요 경영진과 이사회가 모두 참여하는 행사를 개최하는 등 경영진과 이사회가 다양한 IR 활동을 통해서 자본시장과 적극적으로 소통해 온 점이 높은 평가를 받았다.

또한 IR 행사마다 그룹의 경영 및 재무전략을 설명하는 IR 자료를 신규로 제작해 투자자들에게 제공한 점도 좋은 평가를 받았다.





JB금융지주 관계자는 "이번 수상은 JB금융지주의 적극적인 IR 활동이 대외적으로 인정받은 성과"라며 "앞으로 경영진이 직접 참여하는 소통 활동과 주주 친화 정책 강화를 통해 주주가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.





