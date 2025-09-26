에스엠씨지 '럭스팩 모나코 2025' 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 화장품 유리용기 제조업자개발생산(ODM) 업체 에스엠씨지는 오는 29일부터 다음달 1일까지 모나코 라르보토에서 열리는 '럭스팩 모나코 2025'에 참가한다고 26일 밝혔다.

세계적인 럭셔리 패키징 전시회인 '럭스팩 모나코 2025'는 글로벌 화장품, 향수 브랜드들이 최신 트렌드와 기술을 선보이는 자리다. 에스엠씨지는 전시회에 화장품 유리용기, 향수용기, 가정용 디퓨저 및 스프레이 용기 등을 출품한다.

에스엠씨지는 세계 최초로 국제 인증인 GRS(Global Recycled Standard)를 받은 화장품 유리용기의 차별화된 경쟁력을 평가받을 기회가 될 것으로 예상하고 있다.

최승호 에스엠씨지 대표는 "전시회는 글로벌 브랜드사와의 네트워킹을 통한 신규 거래 기회를 확대하는 좋은 기회가 될 것"이며 "이번 전시회 기간에 독일의 신규 고객사와 미팅이 잡혔다"고 말했다.





에스엠씨지는 최근 약 34억원 규모의 교환사채를 발행한다. 조달한 자금은 신규 브랜드 수주 호조에 따른 시설투자 및 연구개발 자금으로 사용한다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

