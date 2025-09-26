용인 백암면 6만㎡ 규모 '용인 제일바이오 산단' 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제일약품 등 입주…바이오·제약 클러스터 활성화 기대

경기도 용인시는 처인구 백암면 근곡리 957 일원에 조성된 '용인 제일바이오 일반산업단지' 준공을 인가했다고 26일 밝혔다.

이번에 준공된 제일바이오 산단은 5만9926㎡ 규모다. 이중 산업시설 용지는 전체 면적의 85.9%인 5만1492.8㎡다. 산단에는 5435㎡의 공공시설 용지, 2998㎡의 녹지공간도 조성됐다.

산단은 2014년 7월 산업단지계획 승인 후 민간개발 방식으로 추진됐다. 현재 사업시행자인 제일약품과 제일헬스사이언스가 입주한 상태다. 산단 내에는 의료용 물질 및 의약품 제조업 외에 음료제조업 관련 기업이 입주할 수 있다.

시는 이번 준공을 바이오·제약산업 중심의 클러스터 조성과 지역경제 활성화, 일자리 창출에 도움이 될 것으로 기대한다.





이상일 용인시장은 "이번 준공된 산단이 지역 경제 발전과 첨단 바이오 산업 육성에 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 내 산업단지의 성공적인 조성과 기업의 성장을 위해 적극적으로 지원할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

