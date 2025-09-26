현대약품, '미에로화이바 스파클링 제로 캔' 판매량 100만개 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 6월 편의점 CU에 단독 출시

현대약품이 편의점 CU 단독 제품으로 선보인 '미에로화이바 스파클링 제로 500mL(캔)'가 출시 약 4개월여 만에 판매량 100만개를 돌파했다고 26일 밝혔다.

미에로화이바 스파클링 제로 500ml 캔. 현대약품

현대약품은 소비자의 선택 옵션을 넓히기 위한 제품 용량 다양화의 일환으로 미에로화이바 스파클링 제로 500mL(캔) 제품을 지난 6월 편의점 CU에 단독 출시했다.

미에로화이바 스파클링 제로 500mL(캔)는 기존 캔 사이즈(250mL)와 페트병(350mL)보다 커 대용량으로 즐길 수 있는 제품이다. 오리지널 미에로화이바의 상큼한 맛과 9000mg의 식이섬유가 함유된 건강함은 그대로 유지하고 제로 슈거의 가벼움과 탄산의 청량감을 더한 것이 특징이다.

미에로화이바 스파클링 제로 시리즈는 2023년 페트병 출시 이후 꾸준한 성장세를 보이며 건강 지향 음료의 대표 제품으로 자리매김하고 있다. 처음 선보인 미에로화이바 스파클링 제로(페트병) 역시 출시 5개월 만에 100만병을 돌파한 바 있다.

현대약품은 '미에로화이바 스파클링 제로' 제품들이 단기간에 높은 판매량을 보이는 비결에 대해 저당, 저칼로리 등 건강 지향 음료에 대한 소비자들의 높은 관심과 건강과 맛을 동시에 추구하는 헬시플레저 트렌드를 꼽았다





현대약품 관계자는 "미에로화이바 스파클링 제로의 연이은 성공은 건강을 중시하면서도 맛과 편의성을 포기하지 않으려는 소비자들의 니즈를 정확히 반영한 결과"라며 "앞으로도 소비자들이 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 건강 음료 개발에 최선을 다하겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

