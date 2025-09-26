동해시, 공공디자인 진흥계획 공청회…시민이 만드는 도시 디자인의 미래

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 동해시는 시민과 함께하는 열린 정책 수립을 위해 '동해시 공공디자인 진흥계획(안)' 공청회를 오는 30일 오후 2시 동해시 청소년센터 1층 공연장에서 개최한다고 26일 밝혔다.

'동해시 공공디자인 진흥계획(안)' 공청회 포스터. 동해시 제공

이번 공청회는 '공공디자인의 진흥에 관한 법률'에 근거한 법정 계획인 공공디자인 진흥계획을 수립하기에 앞서, 시민과 전문가의 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련되었다.

공청회에서는 ▲공공디자인 진흥계획(안) 발표 ▲전문가 패널 토론 ▲질의응답 순으로 진행될 예정이다. 이를 통해 도시경관과 생활환경을 아우르는 공공디자인 정책의 실효성을 높이고, 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 디자인 정책을 반영할 계획이다.

동해시는 이번 공청회를 통해 제시된 다양한 의견들을 보안·검토하여 공공디자인 진흥위원회 심의 등을 거쳐 '동해시 공공디자인 진흥계획'을 최종 확정할 예정이다.





전관택 도시과장은 "이번 공청회는 시민과 함께 만드는 공공디자인 행정의 중요한 과정"이라며 "시민 눈높이에 맞춘 디자인 정책으로 안전하고 품격 있는 도시 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

