오스테드, 한국남동발전과 1.4GW 인천해상풍력 공동개발 MOU

덴마크에 본사를 둔 해상풍력 개발기업 오스테드(Ørsted)는 한국남동발전과 인천 연안에서 약 70㎞ 떨어진 해상에 조성될 1.4기가와트(GW) 규모의 해상풍력 발전단지 공동 개발을 위한 양해각서(MoU)를 체결했다고 26일 밝혔다.

체결식은 경남 진주에 위치한 한국남동발전 본사에서 진행됐다. 이번 양해각서 체결을 통해 양사는 한국남동발전의 인천해상풍력 프로젝트 개발 참여 가능성을 논의할 계획이다.

페어 마이너 크리스텐센(Per Mejnert Kristensen) 오스테드 아태지역 최고경영자는 "한국남동발전이 보유한 한국 에너지 산업에 대한 전문성과 네트워크가 인천해상풍력 프로젝트를 한국의 정책 방향과 산업 비전에 맞춰 추진하는 데 있어 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

인천해상풍력 프로젝트는 오스테드가 국내에서 추진하는 첫 번째 해상풍력 사업이다. 오스테드는 2023년 11월 1.6GW 규모의 발전사업허가(EBL)를 취득했다. 이후 지역 이해 관계자 의견을 반영한 심의를 거쳐 2025년 3월 허가 용량을 1.4GW로 조정했다. 현재는 환경영향평가 절차와 풍력단지 설계를 진행하고 있다.





앞서 2024년 2월 오스테드는 인천광역시와 양해각서를 체결해 지역 내 세계적 수준의 해상풍력 산업 육성을 위해 협력하기로 했다. 최종 투자 결정(FID)에 따라 인천해상풍력 프로젝트는 국내 최대 규모의 해상풍력 단지 중 하나가 될 것으로 예상된다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

