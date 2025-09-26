신한디딤글로벌EMP 디딤펀드, 자금유입 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용은 '신한디딤글로벌EMP펀드'를 출시한 지 1년 만에 디딤펀드 가운데 자금 유입 전체 1위를 기록했다고 26일 밝혔다.

자산운용업계는 지난해 9월 25일 25개 디딤펀드를 동시에 선보였다. 전체 수탁고는 2272억원으로 늘었다. 지난 1년간 1477억원이 순유입됐다. 신한디딤글로벌EMP펀드는 351억원의 자금이 몰렸다. 전체 디딤펀드 가운데 비중 24%를 차지했다.

신한디딤글로벌EMP펀드는 주식·채권·대체자산 등 다양한 자산에 분산 투자하는 밸런스드펀드(BF)다. 변동성을 낮추면서 중장기적으로 안정성과 성장성을 동시에 추구한다. 시장 상황과 자산 흐름에 따라 포트폴리오를 탄력적으로 조정한다.

금리·환율 등 글로벌 매크로 이슈에도 선제적으로 대응하며 투자 지역을 다변화해 성과를 높여왔다.

신한자산운용 글로벌투자운용본부 권순규 매니저는 "올해 글로벌 증시는 미국의 관세 정책 불확실성이 완화되며 회복세를 보이고 있다"며 "AI 등 성장 산업은 여전히 강세를 이어가는 반면 일부 업종은 부진해 차별화가 뚜렷하다"고 설명했다. 이어 "시장이 요인별로 엇갈리는 국면에서는 다양한 자산군과 지역, 그리고 성장성이 유망한 산업에 선별적으로 분산 투자하는 자산배분 전략이 무엇보다 중요한 시기"라고 조언했다.





신한디딤글로벌EMP펀드는 현재 신한은행, 신한투자증권, 삼성증권, 하나은행, 미래에셋증권, 농협은행, 부산은행, IBK기업은행, 한국투자증권, 우리투자증권, KB증권, 제주은행, 미래에셋생명, 교보생명 등에서 가입할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

