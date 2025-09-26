"수소트램부터 V2G까지" 현대차·제주도, 탄소중립 전환 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일 제주도와 MOU 체결

그린수소·분산에너지 생태계 조성 협력

현대자동차그룹이 제주도와 그린수소·분산에너지 등 재생에너지 분야 협력을 강화해 제주도의 탄소중립 도시 전환에 박차를 가한다.

현대차그룹은 지난 25일 제주국제컨벤션센터에서 '제주도 그린수소·분산에너지 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 26일 밝혔다. 이날 행사에는 양희원 현대차그룹 R&D본부장 사장, 켄 라미레즈 에너지&수소사업본부장 부사장, 오영훈 제주특별자치도 도지사 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 제주도가 추진하는 2035 탄소중립 달성 목표에 발맞춰, 그린수소와 분산에너지를 중심으로 한 재생에너지 전환을 목적으로 한다. 그린수소는 재생에너지로 생산한 전기로 물을 분해해 온실가스 배출 없이 생산되는 수소다. 분산에너지는 에너지 사용 지역 인근에서 소규모로 에너지를 생산·소비되는 에너지를 의미한다.

현대차그룹과 제주도가 지난 25일 제주도 그린수소·분산에너지 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다. 오영훈 제주도지사(사진 왼쪽), 양희원 현대차그룹 R&D본부장 사장이 기념사진을 촬영하고 있다. 현대차그룹 제공

이를 위해 현대차그룹과 제주도는 수소 에너지의 생산부터 저장, 운송, 공급, 활용까지 수소 밸류체인 전반에서 협력을 강화한다. V2G(전기차와 국가 전력망을 연결해 양방향으로 전력을 주고받는 기술) 서비스 구축을 중심으로 분산에너지 분야에서도 적극 협력한다.

구체적으로는 △그린수소 생산 확대를 위한 기술 개발 △수소 모빌리티 보급 확대 및 인프라 확충 △수소트램 도입 △항만 탈탄소를 위한 친환경 물류 운송 및 수소 인프라 구축 등 수소산업 전 과정에서 협력을 추진한다.

현대차그룹은 제주도와 협업해 오는 2029년까지 김녕풍력발전단지에서 그린수소 생산을 위한 5㎿급 PEM(고분자전해질막) 수전해 양산 기술을 개발하고, 대규모 실증 사업을 통해 그린수소 초격차 생산기술을 확보할 계획이다.

제주도는 내년부터 수소승용차 구매 보조금을 처음 지원하고, 수소버스와 수소청소차도 추가 도입할 예정이다. 또한 현대차그룹과 협업해 제주도 전역에 수소충전소를 확대 구축한다.

수소 사업과 더불어 분산에너지 생태계 구축을 위한 협력도 이어간다. 현대차그룹과 제주도는 지속가능한 V2G 인프라 구축과 에너지 자립, 전력망 효율화 실현을 목표로한다.





이를 위해 △분산에너지 특화 지역 내 V2G 시범서비스 추진 △V2G 서비스 상용화 △V2G 기능 탑재 전기차 보급 추진 △V2G 인프라 확대를 위한 정책 유치 △미래 전력시장 제도 개선 등 다양한 협력을 전개하기로 했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

