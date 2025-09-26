태백시, 장애인체육회 설립 위한 창립총회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 태백시(시장 이상호)는 다가오는 2026년 '태백시장애인체육회' 공식 출범을 위해 지난 25일 태백시장애인체육회 창립총회를 개최했다고 26일 밝혔다.

이상호 태백시장 등 참석자들이 지난 25일 2026년 '태백시장애인체육회' 공식 출범을 위해 태백시장애인체육회 창립총회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 태백시 제공

시는 지난해 8월 「태백시 체육진흥 조례」를 일부 개정해 장애인체육회 지원에 관한 규정을 신설하였고, 올해 2월에는 태백시장애인체육회 설립 건에 대한 세부계획이 확정되었으며 이후 6월과 8월에 총 2차례 설립추진위원회를 거쳤다.

이번 창립총회를 통해 임원진 구성과 사업계획을 확정한 태백시장애인체육회는 2026년 1월 직원 채용 절차를 거친 뒤 공식 출범할 계획이다.

태백시장은 당연직 회장으로 선임되며 각 분야 20명의 이사회 임원들과 함께 태백시장애인체육회를 통한 각종 사업을 2026년부터 추진할 계획이다.





태백시 관계자는 "이번 창립총회를 계기로 조직의 안정화를 위해 최선을 다하겠으며, 동시에 예산 확보에도 적극 나설 계획"이라고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

