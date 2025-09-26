[오늘의신상]'케데헌' 협업제품 줄줄이…파리바게뜨, '헌트릭스 케이크' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작품 속 주요 캐릭터 모티브로 한 제품 추가 출시

랜덤 스티커 동봉해 소장 욕구 자극

파리바게뜨가 '헌트릭스 케이크'를 비롯한 '케이팝 데몬 헌터스' 협업 제품을 추가로 출시한다고 26일 밝혔다.

먼저 '헌트릭스 케이크'는 주인공 '헌트릭스'를 모티브로 한 케이크로, 치즈큐브와 딸기 리치 콩포트가 조화로운 생크림 케이크다. 제품에는 '헌트릭스', '사자 보이즈' 등 주요 캐릭터의 사진이 각도에 따라 다르게 보이는 랜덤 렌티큘러 스티커도 동봉된다.

호랑이 캐릭터 '더피'를 모티브로 한국의 전통 간식 약과와 쑥떡을 활용한 디저트도 선보인다. 버터 풍미의 구움과자 '티그레(Tigre)'에 전통 간식 약과를 올려낸 '파바 약과 티그레'와 찰떡에 우리 쑥의 풍미가 어우러진 '파바 쑥떡쿠키'다. 두 제품에도 랜덤 렌티큘러 스티커 1매가 동봉된다.

과일 풍미를 담은 간식빵도 있다. '헌트릭스'의 대표곡 '골든'을 형상화해 바나나 풍미가 퍼지는 '촉촉한 골든 바나나 케이크'와 사자 보이즈의 대표곡 '소다팝'의 무대 의상을 연상시키는 비주얼과 딸기맛이 특징인 '촉촉한 핑크 딸기 케이크'다. 두 제품에는 랜덤 씰스티커 1매가 동봉된다.

한편, 파리바게뜨는 '소다팝 케이크', '골든 버터번', '치즈가 부드러운 시간', '파바 곶감 파운드', '제주쑥 오메기빵', '골든 소보루번', '행운의 단팥빵' 등을 이달 12일, 17일에 걸쳐 선보였다. 또한 '광화문1945', '양재본점', 판교 '랩오브파리바게뜨', 인천공항 '랜드마크', '카페신사', 제주 '동화마을' 등 주요 직영 매장 전면을 '케이팝 데몬 헌터스' 캐릭터 콜라보 제품 이미지로 랩핑해 색다른 매장 경험을 제공하고 있다.





파리바게뜨 관계자는 "'케이팝 데몬 헌터스'와 첫 협업 제품이 폭발적인 인기를 얻었다"며 "이번 제품들도 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계관과 등장하는 캐릭터들의 매력을 잘 담아낸 만큼 제품을 통해 색다른 즐거움을 느껴보시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

