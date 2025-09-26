신상진 시장 "미래지향적인 협력 모델 구축하는 중요한 계기 될 것"

성남시 대표단, '중국 선양-한국 투자 무역박람회' 개막식 참석
경기 성남시는 중국 선양시의 초청을 받아 신상진 시장을 단장으로 한 9명의 대표단이 '선양-한국 투자 무역박람회(25~28일)' 개막식에 공식 참석했다고 26일 밝혔다.
신상진 성남시장은 25일 한중 기업인 등 500여 명이 모인 개막식 현장에서 축사를 했다.
신 시장은 축사를 통해 "이번 박람회는 성남시와 선양시가 상호 보완적인 산업구조와 문화적 연계를 바탕으로 미래지향적인 협력 모델을 구축하는 중요한 계기가 될 것"이라면서 "행사의 성공적인 개최를 기원한다"고 말했다.
선양-한국 투자 무역박람회는 '선양-한국 주간 행사'와 연계해 성남 소재 11개사 등 한중 주요 기업이 모여 현지에서 수출 상담회를 벌이는 한중 경제 문화 교류 행사다.
성남에선 인공지능(AI) 기반 웨어러블(몸에 착용하는 데이터 수집 전자기기) 개발 기업과 의료기기, 정보통신(IT), 화장품 관련 기업이 25~28일 현지 투자자와 바이어들에게 제품과 기술력을 소개한다.
이와 함께 민·관 성남예술단 38명이 박람회 특설무대에서 25~27일 국악, 색소폰, 현악 앙상블 등 8차례의 공연을 펼친다.
신 시장 일행은 공연 첫날 현장에서 민간사절단 역할을 하는 예술인들을 격려하고 공연을 관람했다.
선양시는 중국 랴오닝성 중심부에 있는 동북 3성의 정치·경제·문화의 중심지이자 중국 최대의 장비제조업 기지다.
지금 뜨는 뉴스
성남시는 1998년 선양시와 자매결연을 한 이후 27년 동안 다양한 분야에서 우호 협력 관계를 맺어 교류하고 있다.
성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>