[AI혁명](169)테크레디 "개발자 없이도 맞춤형 AI서비스 제작"

스타트업의 개발 인력 공백 메워줄 솔루션

MVP AI 스튜디오로 개발 시간 크게 단축

PRD 자동 생성·전체 공정 책임지며 차별화

개발 현장에서 어려움은 고객의 요구를 실제 서비스로 옮기는 과정이다. 고객 요구사항은 대부분 단편적이고 모호해서다. 코드를 짤 수 있는 인공지능(AI)이 등장했지만 개발 인력 없이는 여전히 활용하기 쉽지 않다. 원하는 서비스를 만들기 위해선 애초에 정교하게 명령을 구성해야 하는데, 이 과정에만 많은 인력과 시간이 투입된다.

박정호 테크레디 대표는 26일 아시아경제와의 인터뷰에서 "개발자가 아니더라도 누구나 비즈니스를 위한 서비스를 만들 수 있도록 이 모든 과정을 자동화했다"며 "특히 초기 스타트업의 경우 숙련된 개발자 인력을 구하기 어려운 경우가 많은데 그들이 주타깃"이라고 설명했다.

박정호 테크레디 대표가 26일 서울 강남구 본사에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 이성민 기자

테크레디의 'MVP AI 스튜디오'는 '말→문서→코드'의 전 과정을 자동화한다. 현장에서 반복되던 요구 정리·정합성 점검·설계 산출 과정을 거대언어모델(LLM) 에이전트가 전담하고, 그 결과를 코드 생성기로 넘겨 실제 구현까지 이어지도록 설계했다.

대표적인 기능 중 하나인 싱크플로우는 고객이 원하는 서비스를 입력하면 PRD를 자동 생성해주는 서비스다. MVP AI 스튜디오 안에서 돌아가는 PRD(제품요구정의) 자동화 모듈을 독립시켜, '이런 수준의 기획 초안을 AI가 뽑아낸다'는 걸 보여주기 위해 만들었다. 현장에서는 입력창에 단 5줄의 토막 난 명령을 입력한 지 불과 1분 만에 A4 5장 분량의 PRD가 만들어졌다. 사람이 며칠씩 들여 정리하던 작업이 입력과 검토만으로 단시간에 끝난 것이다.

박 대표는 "고객 요구사항은 '이렇게 저렇게 하고 싶다'는 이야기가 나오지만 그 문서만으로는 개발할 수가 없다"며 "사용자 페르소나를 정의하고, 유저 스토리를 정리하고, 필요한 기능을 목록화한 뒤 제약조건을 붙이는 게 개발의 출발점인데 그걸 자동으로 뽑아주는 게 싱크플로우"라고 설명했다.

테크레디의 AI 서비스. 테크레디

테크레디는 자신들의 접근이 일반적인 AI 스타트업과 다르다고 강조한다. 박 대표는 "광고 자동화, 문서 자동화 같은 단일 기능을 개발하는 스타트업은 많지만 우리는 그 팀들이 실제로 서비스를 만들 수 있게 전체 공정을 책임지는 쪽"이라고 말했다.

이 연장선에 있는 서비스가 최근 공개한 'LLM 포털'이다. GPT-4o, 클로드, 제미나이 등 복수 모델을 한 게이트웨이에서 쓰되, 조직 단위의 보안·사용량 집계·비용 관리가 기본 탑재돼 공공·제조 환경에서도 도입 장벽을 낮췄다. 박 대표는 "회사 정보가 유출되는 걸 막는 보안 문제가 크다"며 "통계 관리와 비용 관리까지 기업 단위로 필요한 기능들을 넣었다"고 설명했다.





박 대표는 연내 핵심 제품을 시장에 내놓을 계획이다. 그는 "4분기에는 시험판을 종료하고 정식 오픈하려고 한다"며 "MVP AI 스튜디오와 싱크플로우를 함께 상용화해 스타트업부터 공공·제조·중견기업까지 누구나 안전하게 AI를 활용해 원하는 서비스를 직접 만들 수 있도록 하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

