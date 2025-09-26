삼성D, 엔씨소프트와 도쿄게임쇼 체험존 운영…OLED·브레이커스 선보인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25~28일 도쿄게임쇼 참가

신작 게임 '리밋 제로 브레이커스'

OLED 게이밍 모니터로 즐겨

삼성디스플레이가 엔씨소프트와 함께 세계 3대 게임쇼 중 하나인 '도쿄게임쇼'를 찾았다.

25~28일까지 일본 도쿄 마쿠하리메쎄에서 열리는 '도쿄게임쇼 2025'에서 삼성디스플레이는 엔씨소프트의 신작 게임 '리밋 제로 브레이커스'를 OLED(유기발광다이오드)로 즐길 수 있는 체험존을 운영한다고 밝혔다.

체험존에는 OLED가 탑재된 삼성전자 갤럭시S25 울트라를 비롯해 HP의 OLED 게이밍 노트북 'OMEN Max 16'과 QD-OLED(퀀텀닷 유기발광다이오드) 게이밍 모니터 '오멘 트랜센드 32(OMEN Transcend 32)'를 비치, 게이머들이 다양한 기기를 통해 브레이커스의 속도감 넘치는 전투액션을 즐길 수 있도록 했다.

25~28일 일본 도쿄에서 열리는 '도쿄게임쇼 2025' 엔씨소프트 부스에서 삼성디스플레이의 QD-OLED(퀀텀닷 유기발광다이오드)가 탑재된 HP의 게이밍 모니터를 체험하고 있는 관람객의 모습. 삼성디스플레이.

안진호 엔씨소프트 브레이커스사업실장은 "브레이커스는 애니매이션 액선 RPG(롤플레잉 게임)로 한편의 애니매이션을 보는 듯한 탄탄한 연출과 스토리라인, 빠른 전투 액션이 특징"이라며 "애니메이션의 풍부한 그래픽을 창작자의 의도대로 표현하고, 게이머에게는 속도감 있는 플레이를 가능하게 하는 OLED를 통해 이 게임의 매력을 제대로 느낄 수 있다"고 설명했다. 일반적으로 OLED의 응답속도는 0.2ms(1/1000초)로 LCD(액정표시장치, 3ms)보다 15배 빨라 화면이 빠르게 전환될 때도 끊김이나 끌림이 없어, 게이머의 몰입도를 높이고 플레이의 즐거움을 배가시킨다.

삼성디스플레이는 전시장을 찾은 각국의 게이머들에게 혁신 기술을 소개하는 자리도 마련했다. 차세대 폴더블 디자인으로 꼽히는 ▲안팎으로 두 번 접는 '플렉스S' ▲안으로 두 번 접을 수 있는 '플렉스 G' ▲레이저 성형기술을 통해 곡선 디자인을 구현한 '라운드 OLED' ▲스피커에 유연한 플렉시블 OLED를 적용해 스탠드형 태블릿처럼 사용할 수 있는 '스마트 스피커' ▲현실감 넘치는 입체감을 구현하는 라이트필드 디스플레이(LFD) 등이다.





삼성디스플레이 관계자는 "게임은 디스플레이의 화질 성능과 기술력을 가장 극명하게 보여주는 콘텐츠"라며 "엔씨소프트의 신작게임 '브레이커스'를 통해 OLED만이 가능한 압도적인 게이밍 화질을 경험할 수 있을 것"이라고 밝혔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

