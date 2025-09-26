원주시 호저면 무장리 일원, 행안부 ‘자연재해위험개선지구’ 신규 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국비 118억·도비 59억 등 236억 투입

안전한 도시 기반 마련

강원도 원주시 호저면 무장리 일원이 행정안전부 '2026년도 자연재해위험개선지구 국고보조사업' 대상지로 최종 선정됐다.

'2026년도 자연재해위험개선지구 국고보조사업' 대상지. 원주시 제공

원주시는 앞으로 국비 118억원, 도비 59억원 등 총사업비 236억원을 투입해 약 34만8000㎡ 규모의 '무장 자연재해위험개선지구'에 체계적인 재해예방 시설 정비를 추진할 계획이다.

대상지로 선정된 호저면 무장리 일원은 매년 여름철 섬강 수위 상승으로 배수가 원활하지 않아 농경지 침수 피해가 반복되는 상습 침수 지역이다.

이에 시는 배수펌프장과 배수로 등 내수 배제 능력 강화를 위한 시설을 집중 정비해 주민의 생명과 재산을 보호하는 재해예방 기반을 마련할 방침이다.

이번 정비사업은 2026년 기본 및 실시설계를 거쳐 2029년까지 4년간 단계적으로 추진될 예정이다.





원강수 원주시장은 "호저면 무장리 일원은 집중호우 시 반복되는 침수 위험으로 주민들이 큰 불편과 불안을 겪어온 지역"이라며 "이번 사업을 통해 근본적인 재해 위험 요인을 해소하고, 안전한 생활환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

