김동연의 中 AI 광폭 행보…'판교와 상하이 협력강화 추진'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 25일 중국 최대 인터넷 기업 텐센트 클라우드 사업부 상하이 지사를 찾아 경기도 판교와의 협력강화를 제안했다.

김동연 지사는 "경기도 기업에 더 많은 비즈니스 기회를 주기 위해 텐센트 클라우드를 방문했다"면서 "경기도 기업과 텐센트 클라우드 간의 교류가 활발히 이뤄지길 기대한다"고 말했다.

이날 김 지사와 함께 텐센트 클라우드를 찾은 기업인은 NHN클라우드, 메가존 클라우드, 한글과컴퓨터, 에이아이웍스, 하이퍼놀로지, 이니텍의 대표 또는 부사장, 최고기술관리자(CTO) 등이다.

NHN클라우드는 국가 데이터센터를 운영하고 있으며 한국 진출을 희망하는 중국AI기업이 협력을 희망하는 주요기업이다. 메가존 클라우드는 클라우드 분야 최초로 유니콘기업으로 등극한 기업으로 중국시장 확대를 추진하고 있다. 한글과 컴퓨터는 대한민국 소프트웨어 산업의 개척자로 AI비서 '한컴 어시스턴트'를 출시하며 AI-클라우드-로보틱스 융합기업으로 변신을 꾀하고 있다. 에이아이웍스는 AI데이터 분야의 최고 수준 기업이고, 하이퍼놀로지는 제조물류 현장의 정밀검사 등 산업 AI비전 전문기업이다. 이니텍은 AI를 활용한 이상행위 탐지 등을 주로 하는 보안인증 솔루션 기업이다.

김동연 경기도지사가 25일 중국 최대 인터넷 기업 텐센트 클라우드 사업부 상하이 지사를 찾아 현지 관계자 등과 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

AD

김 지사는 앞서 충칭에서 경기도경제과학진흥원과 충칭시 량장신구(兩江新區) 간 첨단산업 협력 업무협약(MOU)에서 경기도 AI 클러스터와 충칭 첨단산업단지 간 연결망을 마련하기로 했다.

김 지사는 "새로 출범한 국민주권 정부는 AI 3대강국을 목표로 설정했다"면서 "대한민국에서 최초로 'AI국'을 만든 경기도가 AI강국으로 가는 길에 가장 앞장서서 견인하겠다"고 약속했다.





AD

한편 텐센트는 중국 유일 '1000조클럽' 기업으로 중국 국민 메신저인 '웨이신(Weixin)'을 서비스하고 있다. 최근에는 모바일 중심의 웨이신 외에 QQ메신저 서비스와 결제서비스 '웨이신 페이' 사업도 하고 있다. 소셜미디어, 핀테크, 게임, 온라인광고 등 '구글+카카오+넷플릭스'를 합친 다양한 사업을 하는 기업이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>