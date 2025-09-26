고양시, '제2회 경기·고양 글로벌 바이오 포럼' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·디지털 전환 시대 정밀의료 전략 논의

경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 10월 14일 오후 2시 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 '제2회 경기·고양 글로벌 바이오 포럼(GBF 2025)'을 개최한다고 27일 밝혔다.

'2024 경기·고양 글로벌 바이오 포럼(GBF 2024)' 모습. 고양특례시 제공

AD

지난해 열린 '2024 경기·고양 글로벌 바이오 포럼(GBF 2024)'은 '경기북부 혁신경제 글로벌 바이오산업 육성'을 주제로, HLB그룹 한용해 대표가 글로벌 제약·바이오산업 전망을 발표하고, 룩셈부르크 국립보건원 울프 네르바스(Ulf Nehrbass) 원장이 유럽과의 협력 방안을 제시했었다.

또 국립암센터, 명지병원, 루트로닉, 코스맥스바이오 등 산학연병 대표들이 패널토론에 참여해 고양시 바이오 클러스터 조성 방향을 심도 있게 논의했으며, 루트로닉, 엠비디, 지놈앤컴퍼니 등 지역 바이오기업들은 해외 진출 사례와 혁신 기술을 발표하며 업계의 주목을 받았다.

이번 포럼에서는 'AI·디지털 전환, 고양 바이오산업의 지속 가능한 성장 전략'을 주제로 한 단계 더 발전된 논의의 장을 마련한다.

김주한 서울대학교 연구부총장이 기조연설을 맡고, 김열 국립암센터 대외협력실장과 이경 동국대학교 약학대학장이 주제발표를 진행한다.

이어 국립암센터·일산백병원·명지병원 등 관련 전문가들이 참여하는 패널토론이 열리며, 앱티스, 파로스아이바이오 등 바이오벤처 기업이 AI 기반 신약개발 전략을 공유한다.





AD

이동환 고양특례시장은 "작년 포럼이 국제 협력과 네트워킹의 토대를 마련했다면, 올해는 AI와 빅데이터를 중심으로 정밀의료 클러스터 조성을 본격화하는 계기가 될 것"이라며 "고양시가 글로벌 바이오 혁신 도시로 도약할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>