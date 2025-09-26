김동연, 中 최대 '상하이도서관'과 경기도서관 상호 교류 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 25일 중국 상하이도서관을 방문해 오는 10월 문을 여는 '경기도서관'과 상호 교류 협력을 제안했다.

김동연 지사는 이날 "한 달 뒤쯤 개관하는 경기도서관이 해야 할 일 중의 하나가 외국 도서관과의 문화 교류인데 상하이도서관과 첫 해외 교류를 할 수 있도록 함께 노력해 달라"며 "제가 경기도서관에 주문한 것은 단순히 책을 보고 대출받고 하는 장소를 뛰어넘어 AI를 비롯한 첨단 기술이 체화되고, 기후, 환경 문제를 실감할 수 있고, 도민들이 함께 모여서 소통하는 장을 만들도록 하겠다"고 약속했다.

이날 김 지사가 제안한 상호 협력안은 ▲인재 양성을 위한 교류제도 마련 ▲온라인 서비스 공동 이용 및 디지털 정보서비스 확대 ▲도서 및 자료 교환 지역과 국가의 경계를 넘는 자료 공유 서비스인 '상하이의 창' 프로젝트 참여 ▲문화교류 프로그램 운영 등이다.

김동연 경기도지사가 25일 상하이도서관을 부모와 함께 찾은 아이와 반갑게 눈 인사를 하고 있다. 경기도 제공

경기도는 지속적인 협력의 의미를 담아 상하이도서관에 30종 100권의 책을 증정했다. 증정 책에는 노벨문학상을 받은 한강 작가의 '채식주의자', 아동문학의 노벨상이라 불리는 안데르센상을 받은 이수지 작가의 '여름이 온다' 등이 포함됐다.

상하이도서관은 2022년 9월 개관했으며, 11만5000㎡, 지하 2층~지상 7층, 좌석 6000석으로 중국 최대 규모 도서관이다. 신축 도서관 중에는 세계에서 가장 크다. 480만권의 책을 보유하고 있다.





경기도서관은 오는 10월25일 수원시 광교 융합타운 내 개관을 앞둔 광역 대표도서관이다. 1230억원의 사업비가 들었으며 총면적 2만 7775㎡의 지하 4층, 지상 5층 규모다. 개방형·융합형 공간을 활용한 복합 문화프로그램을 운영할 뿐만 아니라 도내 2000여 도서관의 정책과 협력을 총괄하는 정책도서관의 기능도 수행한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

