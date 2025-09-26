산업단지 안전관리의 새 모델 '스마트안전솔루션'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국산업단지공단의 인공지능 사물인터넷(AIoT) 기반 '스마트안전솔루션'이 산업단지 안전관리의 패러다임을 바꾸고 있다. 한국산업단지공단이 추진 중인 이 사업은 화재와 유해물질 사고를 사전에 차단하며 근로자 안전을 지켜내고, 산업 현장의 안전문화를 확산하고 있다.

2023년 시범사업 이후 올해 본격 확대된 스마트안전솔루션은 전국 10개 산업단지를 중심으로 유해화학물질 취급 공장 등 안전사고 위험이 큰 구역을 '특별안전구역'으로 지정하고 사고 예방 및 조기 감지 디지털 인프라를 구축하는 사업이다.

지난해까지는 남동, 반월 등 6개 산단에 화재예방, 유해물질 누출감지, 배관감지 솔루션 등을 적용했고 올해는 신규 4개 산단에 디지털·AI 기반 솔루션 등을 확대 구축할 계획이다. 이번 사업에는 AIoT 시스템 구축 전문기업 스파이어테크놀로지를 비롯해 국내 주요 기업 및 공공기관이 참여했다.

근로자가 SPC팩에 설치된 인공지능(AI) 엣지 기반 지능형 경보장치를 점검하고 있다. 한국산업단지공단

대표 사례가 청주산업단지에 있는 SPC팩이다. 1970년 설립된 연포장재 전문기업 SPC팩은 018년 업계 최초로 '녹색기술·녹색제품 인증'을 동시에 획득하는 등 친환경 경영을 이어왔지만, 50년 된 위험물 창고는 늘 잠재적 불안 요인이었다. 포장 인쇄용 잉크를 보관하는 창고가 공장 외곽에 위치해 상시 관리가 어렵고, 사고 발생 시 즉각 대응이 쉽지 않았다.

SPC팩은 산단공 사업을 통해 이 창고에 스마트안전솔루션을 도입했다. AI 엣지 기반 지능형 시스템, 옥외형 유해가스 측정기, 고해상도 CC(폐쇄회로)TV, 열화상·초분광 카메라가 결합된 체계는 유해물질 누출 시 즉각 경보를 발령하고 현장을 다각도로 모니터링한다. 화재 위험이 크게 줄고 사고 대응 속도 및 정확성도 개선됐다.

근로자의 안전 의식에도 변화를 가져왔다. 창고가 상시 관리되고 있다는 인식은 현장 근로자들에게 신뢰감을 주었고, 자연스럽게 안전수칙 준수율을 높였다. 화재 예방을 넘어 건강한 작업환경 조성과 안전문화 확산으로 이어진 것이다.

SPC팩은 성과를 바탕으로 자체 통합 안전관리 서버도 구축 중이다. 화재 발생 시 대시보드를 통해 위치와 상황이 실시간 공유돼 현장 대응 능력이 강화된다. '보행 중 스마트폰 사용 금지 캠페인' 등 자체 캠페인을 통해 근로자의 자율적 참여를 유도하며 안전을 생활화하는 기업 문화를 만들고 있다.

산단공은 더 많은 기업이 스마트안전솔루션을 도입하도록 유도하고 산업단지 전반의 안전 수준을 끌어올릴 방침이다.





이상훈 산단공 이사장은 "입주기업을 위한 실질적인 안전 지원 사업을 지속해 산업단지 내 중대 재난을 줄이고, 안전문화 확산을 선도하는 공공기관으로 역할을 다하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

