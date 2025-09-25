구미시, 우수한 산업 생태계와 최고의 입지 투자환경설명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GADLEX 기간 항공·방위·물류기업 대상 투자유치활동 본격 전개

55년 역사의 내륙 최대 규모인 구미국가산단의 매력적인 투자환경 홍보

경북 구미시는 '2025 항공 방위 물류 박람회(GADLEX)' 기간 중 25일, 국내외 항공·방위·물류기업 임직원 70여 명이 참석한 가운데 구미시의 우수한 산업 생태계와 입지 경쟁력을 알리고, 국내외 주요 기업들의 투자를 유치하기 위한 전략의 일환으로 '투자환경 설명회'를 열었다.

55년의 역사를 가진 내륙 최대 규모의 국가산업단지와 현재 조성 중인 구미하이크밸리의 혁신적인 인프라, 대구경북통합신공항과의 산업단지 연계 시너지, 구미 1 산단의 미래 50년을 책임질 문화 산단 조성 계획 등을 집중적으로 소개했다.

특히 반도체 특화단지, 방산 혁신클러스터, 기회 발전 특구 지정에 따른 세제 혜택, 규제 완화, 기업 지원책을 통해 타지역과 차별화된 투자 경쟁력을 갖추고 있음을 강조했다.





AD

김장호 시장은 "이번 설명회를 계기로 국내외 주요 항공·방위·물류기업과 긴밀한 네트워크를 구축해 양질의 투자가 이루어지고 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣길 기대한다"라며 "공격적인 투자 유치 전략을 통해 구미시를 미래 첨단 산업의 전략 거점으로 도약시키겠다"고 했다.

구미시의 우수한 산업 생태계와 입지 경쟁력을 알리고, 국내외 주요 기업들의 투자를 유치하기 김장호 시장이 설명하고 있다./김이환기자

AD





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>