남아공서 프로 데뷔 박도영, 메이저퀸 GO

하이트진로 챔피언십 1R 5언더파 선두

작년 E1 채리티 준우승 개인 최고 성적

방신실, 노승희, 박혜준, 김민별 공동 2위

박도영의 상큼한 출발이다.

25일 경기도 여주 블루헤런 골프클럽(파72·6779야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 마지막 메이저 대회인 하이트진로 챔피언십(총상금 15억원) 1라운드에서 버디 8개와 보기 3개를 엮어 5언더파 67타를 몰아쳤다. 공동 2위 그룹에 2타 앞선 선두다.

박도영이 하이트진로 챔피언십 1라운드 1번 홀에서 티샷을 하고 있다. KLPGA 제공

박도영은 남아프리카공화국에서 골프를 배우고 현지에서 프로 데뷔한 이력을 지닌 선수다. 2019년 KLPGA 정규 투어에 데뷔한 뒤엔 2022년 위믹스 챔피언십과 지난해 E1 채리티오픈 준우승이 개인 최고 성적이다. 작년 하이트진로 챔피언십 때 1∼2라운드 선두를 달렸으나 3∼4라운드 타수를 대거 잃으며 공동 17위로 마쳤다.

박도영은 "전반에 버디 6개가 나와 쉽게 지나갔고 후반 몇 번 위기가 있었지만, 스코어는 만족한다"면서 "아이언 샷도 괜찮았으나 퍼트, 특히 중장거리 퍼트를 자신 있게 한 것이 주효했다"고 환호했다. 이어 "지난달 BC카드·한경 레이디스컵부터 브룸스틱 퍼터를 쓰고 있다. 새 퍼터에 적응하면서 감각이 올라왔다"고 말했다.

그는 현재 상금 순위 78위로 시드 유지를 위해 남은 시즌 분발이 필요하다. "상반기에는 몸도 좋지 않았고 내 흐름을 못 찾아서 아쉬웠지만, 하반기엔 좋아졌다"는 박도영은 "지금 골프에 집중이 잘 돼서 기록에는 크게 신경 쓰지 않고 있다"고 덧붙였다.





올해 3승을 수확한 방신실은 보기 없이 버디 3개로 3언더파 69타를 기록했다. 상금 1위 노승희, 박혜준, 김민별, 홍정민 등과 공동 2위 그룹을 형성했다. 대상 포인트 1위 유현조와 다승 공동 선두 이예원은 공동 10위(1언더파 71타)에 자리했다. 지난주 하나금융그룹 챔피언십 우승자 이다연은 공동 18위(이븐파 72타)에 이름을 올렸다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어 멤버인 윤이나는 공동 52위(3오버파 75타)다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

