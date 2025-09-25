이시바 日총리 이달 말 방한 조율…부산서 한일정상회담 유력

퇴임 전 마지막 방한...내달 새 총리 선출
이시바 시게루 일본 총리가 이달 말 퇴임 전 마지막으로 한국을 찾아 이재명 대통령과 정상회담을 할 가능성이 큰 것으로 전해졌다.
외교부 당국자는 25일 "이시바 총리의 9월 말 방한을 일측과 조율 중"이라며 "구체적 일정 및 장소 등 세부사항이 확정되는 대로 알려드리겠다"고 밝혔다.
이시바 총리는 오는 30일부터 이틀 일정으로 부산을 찾는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다. 앞서 이 대통령은 지난달 23~24일 방일해 이시바 총리에게 "셔틀 외교가 한일 외교의 새로운 모델로 정착되기를 바란다"며 "서울이 아닌 대한민국의 지방에서 뵀으면 좋겠다"고 제안했다. 이 대통령의 이 같은 제안에 이시바 총리가 화답한 것으로 풀이된다.
이시바 총리는 이미 자민당 총재에서 물러날 의사를 밝혔고 내달 4일이면 새 총재가 선출된다. 이번 방한이 성사되면 총리로서 마지막 외국 방문이 될 전망이다.
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
