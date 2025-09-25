이시바 日총리 이달 말 방한 조율…부산서 한일정상회담 유력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

퇴임 전 마지막 방한...내달 새 총리 선출

이시바 시게루 일본 총리가 이달 말 퇴임 전 마지막으로 한국을 찾아 이재명 대통령과 정상회담을 할 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

외교부 당국자는 25일 "이시바 총리의 9월 말 방한을 일측과 조율 중"이라며 "구체적 일정 및 장소 등 세부사항이 확정되는 대로 알려드리겠다"고 밝혔다.

1박2일 일정으로 일본을 방문한 이재명 대통령이 지난달 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상 소인수회담을 하며 악수하고 있다. 연합뉴스

AD

이시바 총리는 오는 30일부터 이틀 일정으로 부산을 찾는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다. 앞서 이 대통령은 지난달 23~24일 방일해 이시바 총리에게 "셔틀 외교가 한일 외교의 새로운 모델로 정착되기를 바란다"며 "서울이 아닌 대한민국의 지방에서 뵀으면 좋겠다"고 제안했다. 이 대통령의 이 같은 제안에 이시바 총리가 화답한 것으로 풀이된다.





AD

이시바 총리는 이미 자민당 총재에서 물러날 의사를 밝혔고 내달 4일이면 새 총재가 선출된다. 이번 방한이 성사되면 총리로서 마지막 외국 방문이 될 전망이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>