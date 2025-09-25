백경현 시장 "시민의 날은 여러분이 주인공… 더 행복한 구리시 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 2000여 시민과 함께한 제40회 시민의 날 성료

경기 구리시(시장 백경현)는 25일 구리한강시민공원에서 약 2000명의 시민이 함께한 가운데 '제40회 구리 시민의 날' 행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

구리시가 25일 구리한강시민공원에서 약 2000명의 시민이 함께한 가운데 '제40회 구리 시민의 날' 행사를 개최하고 있다. 구리시 제공

행사는 풍물늘락의 사물놀이 공연을 시작으로 8개 동 주민의 동별 입장식, 백경현 구리시장의 개회식 선언, 탄성은 구리문화원장의 시민헌장 낭독, 장수용 대한노인회 구리시지회장의 만세삼창, 시가 제창, 폐식 선언 순으로 이어졌다.

이어 열린 시상식에서는 각계각층에서 구리시 발전에 이바지한 시민 84명이 도지사·시장·의장·국회의원·교육장·경찰서장·소방서장 표창을 받았다.

2부 화합 행사에서는 인기 방송인 조영구 씨의 사회로 각 동장과 시민이 한 팀을 이뤄 펼친 동별 장기 자랑이 진행되어 큰 호응을 얻었으며, 가수 나상도와 박주희의 축하공연이 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.





백경현 구리시장은 "시민의 날은 바로 여러분이 주인공인 날"이라며, "뜻깊은 화합의 자리를 함께할 수 있어 매우 기쁘고, 앞으로도 더 행복한 구리시를 만들기 위해 시민 여러분의 변함없는 관심과 성원을 부탁드린다"라고 말했다





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

