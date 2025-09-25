뱅크샐러드, DSR 기반 대출 리모델링 서비스 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업계 최초 리모델링 서비스

"내 DSR 확인 후 대출한도 분석"



뱅크샐러드가 총부채원리금상환비율(DSR)을 기반으로 개인의 대출 상황을 리모델링하는 서비스를 출시한다고 25일 밝혔다.

AD

뱅크샐러드 DSR 서비스는 DSR을 계산해 추가 대출 가능 한도를 알려주고 마이데이터를 활용해 DSR을 낮출 수 있는 최적의 방법을 제안한다.

업계 최초로 데이터를 기반으로 개인의 DSR을 관리하며 대출 리모델링 기능까지 제공하는 것이 특징이다.

뱅크샐러드는 개인의 대출 현황 및 DSR을 분석해 상품별로 과도하게 책정된 한도를 고객 상황에 맞게 조정할 수 있도록 돕는다.

특히 마이너스 통장 사용 금액 대비 불필요한 한도가 잡혀 있거나 특정 대출의 금리가 과도하게 높은 경우 더 나은 조건의 대출 상품을 찾아 리모델링을 제안한다.

최근 시점별 DSR 변동 추이와 제1·2금융권 대출 가능 금액을 한눈에 확인할 수 있다. 소득 변동 및 금리 조정 등 DSR에 영향을 주는 상황 발생 시 알림 기능까지 제공해 효율적인 대출 관리가 가능하다.

뱅크샐러드 DSR 서비스는 최근 시행된 스트레스 DSR 3단계 정책이 반영됐으며, 향후 정책 변화에 따라 서비스도 함께 업데이트될 예정이다.





AD

뱅크샐러드 관계자는 "마이데이터로 고객 대출 실행 후에도 한도와 금리 상황을 지속 분석해 고객들이 합리적인 의사결정을 하도록 서비스를 제공 중"이라며 "DSR 등 금융 정책까지 시의성 있게 반영해 효과적인 대출 관리를 지원할 수 있을 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>