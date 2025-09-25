광주시, '광주시 반다비 장애인체육센터' 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 25일 광주시 최초의 장애인 전용 체육시설인 광주시 반다비 장애인체육센터 개관식을 성황리에 개최했다.

방세환 광주시장 등 참석자들이 25일 광주시 최초의 장애인 전용 체육시설인 광주시 반다비 장애인체육센터 개관식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 개관식에는 방세환 시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 장애인체육회 임원, 장애인 단체, 시민 등 200여 명이 참석해 뜻깊은 순간을 함께했다.

광주시 반다비 장애인체육센터는 총면적 4427㎡, 지하 1층~지상 3층 규모로 건립됐으며 수중운동실, 다목적체육관, 체력 단련실, 장애인 체력 인증센터 등 다양한 맞춤형 체육시설을 갖췄다.

특히, 전면 무장애 설계를 적용해 장애인의 이동과 이용 편의성을 크게 높였다.

시는 오는 10월 1일부터 시범 운영을 시작해 시민들에게 시설을 단계적으로 개방하고 운영 과정에서 보완점을 점검한 뒤 본격적인 운영에 들어갈 계획이다.





방세환 시장은 "광주시 반다비 장애인체육센터가 장애인들의 체육활동을 통한 건강한 삶과 사회적 자립을 지원하는 거점이 될 것"이라며 "앞으로도 장애인의 권익 향상과 체육 복지 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

