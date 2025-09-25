크래프톤, 인도 정부와 정책·사업 협력 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"인도 게임 생태계 발전에 기여"

크래프톤은 인도 정부와 향후 정책적 협력, 사업적 시너지 확대 방안을 모색했다고 25일 밝혔다.

크래프톤 제공

크래프톤에 따르면 무루간 인도 정보방송부 장관은 지난 24일 크래프톤 서울 본사를 방문해 인도가 크래프톤의 핵심 전략 시장임을 재확인했다. 무루간 장관은 배틀그라운드 모바일 인도(BGMI), 투자 등을 통해 현지 게임 산업 발전에 기여한 크래프톤의 업적에 주목한 것으로 전해졌다.

크래프톤은 인도 스타트업 생태계에 누적 2억달러(약 2800억원) 이상을 투자했으며, 최근 인도의 대표 기업들과 파트너십을 확대하며 BGMI를 중심으로 브랜드 생태계를 확장하고 있다.

이날 환담에는 김창한 대표이사, 손현일 인도법인 대표를 비롯한 크래프톤 주요 임원이 참석했다. 이들은 크래프톤의 인도 게임 시장 성공 사례와 성장성, 스타트업 투자 현황, 인도 정부의 최근 게임 산업 정책 방향 등에 대해 논의했다. 무루간 장관은 특히 크래프톤의 인도 게임 산업 기여와 스타트업 생태계 투자에 감사를 표하며, 양국 간 교육·기술 교류, 미디어·엔터테인먼트 산업 협력 가능성에 기대를 드러냈다.





김창한 대표는 "인도의 정보방송부 장관과 게임 산업 발전·협력 방향을 직접 논의할 수 있어 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로 교육 교류, 현지 게임 개발 및 투자를 지속해 인도 게임 생태계 발전에 기여하고, 이용자들에게 더 나은 게임 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

