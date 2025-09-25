강릉시, 내년 국가유산청 공모사업 4건 선정…지역 경제 마중물 역할

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리고장 국가유산 활용사업 3건

지역 국가유산교육 활성화 사업 1건 선정

강원도 강릉시는 2026년 국가유산청 '우리고장 국가유산 활용사업 및 지역 국가유산교육 활성화 사업'의 6개 공모 분야 중 4개 사업이 선정되어 총사업비 12억4400만원을 확보했다.

2025 국가유산야행. 강릉시 제공

'우리고장 국가유산 활용사업'에는 ▲국가유산야행 사업' 강릉을 품은 천년의 관아, 강릉대도호부'▲전통산사 활용사업 '보현行, 강릉味, 전통산사 행미탐방'▲고택종갓집 활용사업'300년 종가, 이야기꽃 피는 선교장'이 선정되었으며, 지역의 우수한 국가유산을 활용해 국민의 인식을 높이고 지역 관광산업을 활성화하는 것을 목표로 한다.

이 가운데 국가유산 야행사업은 지난해 국가유산청 대표브랜드 사업으로 지정되어, 오는 2027년까지 향후 3년간 공모 심사 절차 없이 자동 선정된다.

함께 선정된 ▲지역 국가유산교육 활성화 사업 '우리 유산, 우리 미래'는 관내 초·중학교 학생을 대상으로 한 지역 기반 문화유산 교육 사업으로, 작년에 이어 올해도 연속 선정되었다. 내년에는 사업 연속성을 바탕으로 심화 교육과정 운영 및 수준별 맞춤형 교안 개발, 무형유산교육 신설 등을 통해 한층 내실 있는 사업을 추진할 계획이다.





2025 국가유산야행. 강릉시 제공

강릉시 관계자는 "이번 공모사업 선정을 통해 지역의 소중한 국가유산을 널리 알리고, 지역경제의 마중물 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

