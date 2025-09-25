제주개발공사, 광동제약와 삼다수 유통 위탁판매 본계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주개발공사, 삼다수 국내 유통 위탁판매사로 광동제약 선정

2029년 12월까지 4년간 제주도외 전 지역 유통 위탁판매

제주특별자치도개발공사는 제주도를 제외한 국내 전 지역의 제주삼다수 유통을 담당할 위탁판매사로 광동제약과 본계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

양 사는 25일 오후 제주개발공사에서 백경훈 제주개발공사 사장, 최성원 광동제약 회장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 제주삼다수 유통 위탁판매 계약 체결식을 진행했다.

백경훈 제주개발공사 사장(왼쪽)과 최성원 광동제약 회장(오른쪽)이 ‘제주삼다수 제주도외 위탁판매 계약 체결식’을 진행하고 있다. [사진=제주개발공사 제공]

이번 계약은 지난 6월 5일부터 7월 24일까지 이어진 공개경쟁입찰 결과에 따른 것으로, 위탁사 선정 평가는 관련 규정에 따라 전원 외부 전문가로 구성된 심사위원단이 참여해 진행됐다. 제주개발공사는 지난 7월 30일 광동제약을 우선협상대상자로 선정한 뒤, 세부 협상 절차를 거쳐 최종 파트너로 확정했다.

광동제약은 이번 계약에 따라 내년 1월 1일부터 2029년 12월 31일까지 4년간 제주도를 제외한 전국의 대형할인점, 편의점, 기업형 슈퍼마켓(SSM), 하나로마트, 온라인몰, 기업간거래(B2B) 등 온·오프라인 유통채널을 통해 제주개발공사 제품을 공급·판매하게 된다.

광동제약은 2012년부터 제주삼다수의 도외 유통을 맡아왔으며, 제주삼다수 유통의 축적된 경험과 전국 단위의 영업·물류 인프라를 기반으로 안정적 공급과 판매 확대를 견인할 계획이다.





제주삼다수는 국민 대표 생수로써 국내 시장에서 점유율 1위를 유지하고 있다. 백경훈 제주개발공사 사장은 "제주삼다수는 한라산 단일수원지가 빚어낸 품질과 깔끔한 물맛으로 출시 이후 27년간 변함없는 사랑을 받아왔다"며 "이번 계약을 통해 광동제약과 함께 변화하는 소비자 요구에 부응하며, 더 높은 소비자 만족을 실현하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

