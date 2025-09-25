전남개발공사, '2025국가공헌대상'서 산업부 장관상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역사회 발전 부문…전남형 만원 주택 등 높은 평가

장충모 전남개발공사 사장이 지난 23일 제12회 '2025국가공헌대상'서 지역사회 발전 부문 산업통산부장관상을 수상하고 있다. 전남개발공사 사장

전남개발공사(사장 장충모)가 지난 23일 제12회 2025 국가공헌대상'에서 지역사회 발전 부문 산업통상자원부 장관상을 받았다고 밝혔다.

이번 수상은 ▲청년 주거 안정을 위한 '전남형 만원주택' 사업의 전국적 주목 ▲신안 해상풍력 등 대규모 신재생에너지 프로젝트를 통한 미래 성장동력 확보 ▲지역 특화형 미래 산업단지 조성 ▲지방 공공기관 최초 '전남행복기금'을 통한 상생 금융 모델 제시 등이 높은 평가를 받았다.

특히, 청년과 신혼부부에게 월 임대료 1만 원의 주거를 제공하는 '전남형 만원 임대주택' 사업은 인구 감소와 청년 주거난에 대응하는 혁신 정책으로, 타지역의 벤치마킹 사례가 되는 등 전국적인 주목을 받으며 우수성을 인정받았다.

또한 신안 해상풍력 등 대규모 신재생에너지 프로젝트를 통해 지역 중심의 성장 기반을 구축하고 탄소중립 실현에 기여하며, 지속 가능한 지역 발전과 미래 성장 동력 확보라는 성과를 내고 있다.

공사는 나주 에너지 국가산단과 고흥 우주발사체 국가산단 등 지역 특화형 미래 산업단지 조성을 통해 지역 경제 활성화와 일자리 창출에도 기여하고 있다. 특히 정부의 'RE100 산업단지 특별법' 제정 계획에 발맞춰 재생에너지 기반의 'RE100 산업단지' 조성에 적극 나서고 있다.





장충모 전남개발공사 사장은 "이번 수상은 '위대한 전남'을 만들기 위해 헌신한 전 직원들의 노력 덕분"이라며 "앞으로도 도민의 삶의 질을 높이고 지속 가능한 공기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

