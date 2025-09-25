노후의 삶 '푸른씨앗' 심는다… 근로복지공단, 현대자동차 블루핸즈 손잡아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

근로복지공단, 블루핸즈 가맹점주 연합회 '푸른씨앗' 협약



전국 1200개 가맹점, 1만3000여 근로자 노후소득 보장

근로복지공단(이사장 박종길)이 현대자동차 정비업체인 블루핸즈와 손잡고 근로자의 노후 보장을 위한 '푸른씨앗'을 함께 심기로 했다.

공단은 25일 서울남부청사에서 현대자동차 공식 정비업체인 블루핸즈 가맹점주 연합회(전국현대자동차블루핸즈정비 가맹점연합회, 현대정비가맹점 협동조합연합회)와 중소기업퇴직연금기금제도인 '푸른씨앗' 가입 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약으로 공단은 푸른씨앗에 가입하는 블루핸즈 가맹점주와 근로자에게 ▲재정지원금 지급 ▲운용수수료 전액 면제 ▲공단병원 건강검진 할인 혜택 등을 제공한다. 블루핸즈 측은 가맹점주의 퇴직금 지급 부담을 줄이고 근로자 노후소득 보장을 돕기 위해 푸른씨앗 홍보와 교육을 적극 추진하며 가맹점 가입 확산에도 협력할 예정이다.

현재 블루핸즈 가맹점은 전국적으로 1200곳, 근로자 1만3000여명이 근무하고 있다. 대부분 30인 미만 소규모 사업장이지만 푸른씨앗 제도 인지도가 낮아 현재까지 가입 사업장은 23개소, 가입 근로자는 120명에 불과한 것으로 알려졌다.

공단은 이번 협약으로 더 많은 가맹점이 푸른씨앗에 가입해 근로자의 안정적인 노후 준비에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

푸른씨앗은 2022년 9월에 출범한 국내 유일한 기금형 퇴직연금 제도다. 도입 3년 만에 3만개 사업장, 13만7000여명의 근로자, 1조2000억원의 적립금을 달성하며 빠르게 성장하고 있다. 높은 수익률을 기록하며 주목받고 있고 최근 3년간 수익률은 2023년 6.97%, 2024년 6.52%, 2025년 9월 1일 기준 8.94%이며 누적 수익률은 21.43%에 달한다.

푸른씨앗의 주요 혜택은 ▲월급여 273만원 미만 근로자에 대해 사업주와 근로자에게 부담금의 10% 지원금 지급 ▲운용수수료 전액 면제 ▲간소한 가입절차로 사업주의 행정 부담 완화 등이 있다.

정부는 국정운영 5개년 계획에 따라 퇴직연금 의무화를 단계적으로 추진하고 있으며 취약계층의 노후소득 보장을 위해 푸른씨앗 가입 대상을 지속적으로 확대할 계획이다.





근로복지공단 박종길 이사장은 "이번 협약이 블루핸즈 가맹점과 근로자 모두에 실질적인 혜택을 제공하고 퇴직연금 가입 확산으로 이어지길 바란다"며 "다양한 업종에서 푸른씨앗 가입이 활성화돼 더 많은 근로자가 안정적인 노후를 보장받을 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

근로복지공단(박종길 이사장, 왼쪽부터 다섯번째)이 25일 공단 서울남부청사에서 현대블루핸즈와 푸른씨앗 가입 확대 업무협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. (왼쪽부터 네번째 블루핸즈정비가맹점연합회 이규호부회장, 왼쪽부터 여섯번째 현대정비가맹점협동조합연합회 김정현회장)

