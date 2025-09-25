화성시, 경기도 시·군 최초 '부패방지경영시스템' 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정명근 시장 "투명하고 청렴한 시정 위해 최선"

경기도 화성시는 도내 시·군으로는 처음으로 '부패방지 경영시스템(ISO 37001)' 인증을 획득했다고 25일 밝혔다.

25일 화성시청 중앙회의실에서 열린 'ISO37001' 인증서 수여식에서 황은주 한국경영인증원 대표(왼쪽)가 정명근 화성시장에게 현판을 전달하고 있다. 화성시 제공

'ISO 37001'은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지 경영시스템에 관한 국제 표준이다. 조직 내 부패 발생 가능성을 사전에 파악해 체계적으로 통제·예방할 수 있도록 정책·절차·내부통제 시스템을 규범화한 것이다.

이날 시청 중앙회의실에서 열린 인증서 수여식에는 정명근 화성시장과 황은주 한국경영인증원(KMR) 대표 등이 참석했다.

시는 조직의 부패 발생 가능성을 낮추기 위해 위험 요소들을 원천 제거하기 위한 다양한 정책을 추진한 결과 이번 인증을 받게 됐다고 설명했다.

앞서 시는 ▲부패 방지 방침의 수립 ▲부패 방지 경영시스템 매뉴얼 및 절차서 수립 ▲부서별 내부 심사원 교육 ▲부서별·업무별 부패 유발 요소 식별 ▲부패 통제수단 마련 ▲부패방지 목표 설정 등을 추진해 왔다.

특히 올해에는 '청렴도 향상 종합추진계획'을 수립하고 ▲'더 청렴' 협의체 개최 ▲상호 존중 및 청렴 실천 선언식 개최 ▲청렴 이음 챌린지 운영 등 다양한 청렴 시책을 추진하고 있다.





정명근 시장은 "이번 인증은 시민들과의 신뢰를 더욱 강화하고 부패 없는 행정을 구현하기 위한 중요한 첫걸음"이라며 "화성시가 청렴 선도 도시로 자리매김할 수 있도록 지속해서 시스템을 점검하고 투명하고 청렴한 시정을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





